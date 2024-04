Daniele Radini Tedeschi è un concorrente dell’Isola dei Famosi 2024. Il naufrago è un critico d’arte, scrittore e personaggio televisivo italiano. Nella clip di presentazione del reality show ha dichiarato di non essere interessato a risultare simpatico e infatti appena sbarcato in Honduras ha avuto diversi scontri con gli altri naufraghi.

Daniele Radini Tedeschi è discendente della famiglia nobiliare dei Radini Tedeschi, di origine svizzera, e ha studiato storia dell’arte moderna all’Università La Sapienza di Roma, ottenendo la laurea con lode e ha ottenuto diversi riconoscimenti per i suoi contributi nel campo della storia dell’arte, tra cui l’Ad Haustum Doctrinarum a Napoli per i suoi meriti artistici.

Isola dei Famosi, Daniele Radini Tedeschi a Scommettiamo Che

Daniele ha curato diversi eventi culturali importanti, come il convegno all’Accademia nazionale dei Lincei su Giovanni Antonio Bazzi, ha partecipato alla conferenza internazionale di Uppsala su Caravaggio, è stato direttore artistico delle prime tre edizioni della Esposizione triennale di arti visive a Roma e ha lavorato come commissario e curatore in diverse edizioni della Biennale di Venezia.

La sua storia è stata raccontata durante la puntata andata in onda lunedì 22 aprile e il pubblico ha fatto una scoperta sul conto del concorrente. Non tutti infatti sapevano che anni fa, quando era soltanto un bambino, Daniele Radini Tedeschi ha partecipato a Scommettiamo Che, la trasmissione condotta da Fabrizio Frizzi.

Un piccolo Daniele durante la sua partecipazione a "Scommettiamo che" 🥹#Isola pic.twitter.com/Xpcgq8Ngwn — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 22, 2024

Fin da bambino, infatti, Daniele era appassionato di arte e durante la trasmissione doveva riconoscere il titolo e l’autore di un’opera. Il piccolo Daniele si classificò secondo suscitando grande interesse del pubblico ma anche del settore. La passione è poi diventata la sua vita lavorativa; come detto, oggi il naufrago è uno stimato critico d’arte.