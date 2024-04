L’edizione di quest’anno dell’Isola dei Famosi è alquanto turbolenta. Il reality show di Canale 5 è iniziato da poco meno di un mese e sono già due i naufraghi che hanno deciso di abbandonare il gioco, non sfidando il televoto, due concorrenti fuori per problemi di salute e un naufrago squalificato (il caso di Francesco Benigno sta facendo ancora discutere).

Nelle ultime ore, come hanno riportato anche gli account ufficiali del programma, l’Isola dei famosi deve fare a meno della presenza di Pietro Fanelli. Una doccia fredda per tutta la produzione del reality che si trova costretta a dire addio a un concorrente che sicuramente avrebbe creato non poche dinamiche nel corso del programma.

Leggi anche: “Ora fuori anche lui”. Isola dei Famosi, dopo Pietro Fanelli si invoca un altro addio





Isola dei Famosi 2024, naufraghi vincono una ricompensa

Dopo il ritiro di Pietro Fanelli il televoto è stato quindi annullato e verrà riaperto con gli altri cinque naufraghi già in nomination: Sonny Olumati, Rosanna Lodi, Daniele Radini Tedeschi, Khady Gueye e Joe Bastianich. La vita nell’Isola dei Famosi prosegue e in queste ore il gruppo dei naufraghi ha potuto godere di una preziosa ricompensa regalata dallo spirito dell’isola.

Alvina, Samuel e Sonny sono partiti con la zattera per la prova ricompensa e grazie all’occhio di lince della contessa, particolarmente apprezzata anche dal pubblico a casa, il gruppo è tornato a Playa Espinada e ha mostrato al gruppo la ricompensa ottenuta: maschera, pinne, boccaglio e conchiglioni. La ricompensa è stata vinta grazie al fiuto e alla vista della naufraga, che è riuscita a trovare gli oggetti nascosti in alcune parti dell’isola deserta dov’erano approdati.

Sonny, Alvina e Samuel sono soddisfatti della loro missione e possono tornare dai compagni con un bottino migliore di quello che si aspettavano! 😊😊#Isola @MedInfinityIT pic.twitter.com/K2SBANktsP — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 26, 2024

Un bottino che permetterà al gruppo di pescare al meglio. Matilde Brandi sperava che la ricompensa fosse del cibo, ma è ugualmente felice per avere a disposizione maschera, pinne e boccaglio, subito provati da Aras, impegnato in una battuta di pesca poco dopo aver ricevuto il bottino. Un regalo che sicuramente servirà ai naufraghi, sempre più stremati dalla fame e dalla stanchezza.