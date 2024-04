Sempre più caos all’Isola dei Famosi. Un altro addio di un naufrago potrebbe esserci nelle prossime ore, dopo il ritiro ufficiale di Pietro Fanelli. Quest’ultimo ha salutato il resto dei compagni di avventura, si è messo a bordo della barca che lo ha trasportato via e ora è pronto per fare rientro in Italia. E proprio sul poeta sono anche uscite delle voci poco carine.

Infatti, ha lasciato l’Isola dei Famosi perché non si sentiva più a suo agio. Ma l’addio di questo naufrago potrebbe celare altro. Pietro Fanelli è stato accusato di aver sfruttato il programma solo per avere visibilità e, una volta ottenuta, se ne sarebbe andato. Ma ora si sta invocando a gran voce anche un altro abbandono e chissà se avverrà già a breve.

Isola dei Famosi, altro addio di un naufrago dopo Pietro Fanelli? La voce

Il terremoto all’Isola dei Famosi non dovrebbe terminare con il saluto di Pietro Fanelli, infatti potrebbe registrarsi anche l’addio di un altro naufrago. Tra l’altro, la persona in questione pare avesse già manifestato l’intenzione di mollare dopo un forte litigio. Ma ora è stato un telespettatore a richiedere fortemente l’intervento della produzione o comunque del televoto.

C’è chi vuole adesso fuori Daniele Radini Tedeschi, infatti un’utente sul social X ha scritto: “E dopo quel sedicente poeta attendiamo il miracolo che se ne vada pure quel fannullone viziato e maligno del sedicente filosofo. Dopo sì che sarà un’Isola dei Famosi favolosa e intelligente. I buoni a nulla che rimangano a casa nella loro mediocrità”. Un attacco durissimo.

#isola E DOPO QUEL SEDICENTE POETA, ATTENDIAMO IL MIRACOLO CHE SE NE VADA PURE QUEL FANNULLONE VIZIATO E MALIGNO DEL SEDICENTE FILOSOFO!!! DOPO SI CHE SARA' UN ISOLA DEI FAMOSI FAVOLOSA E INTELLIGENTE!!! I BUONI A NULLA CHE RIMANGANO A CASA NELLA LORO MEDIOCRITA'!!! — Sabrina Spano ✡️✝️ 🇮🇹 🇮🇱 (@SabrinaSpano4) April 26, 2024

E altri hanno scritto che ormai Daniele Radini Tedeschi dovrebbe ritirarsi, quindi questo desiderio sarebbe esaudito. Ovviamente si attendono comunicazioni ufficiali direttamente dall’Isola dei Famosi.