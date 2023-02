È ancora tempo di blind audition a The Voice Senior, lo show del venerdì sera condotto su Rai1 da Antonella Clerici. I giudici ascoltano senza l’interpretazione dei talenti over 60 senza vederli e decidono se girarsi o meno. Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e i Ricchi e Poveri fanno molta attenzione all’interpretazione degli artisti che decidono di mettersi in gioco e ovviamente non potendo vedere deve essere la loro voce e la loro performance a rapirli. In molti casi che i giudici si girano spesso tutti e quattro: tuttavia può capitare che alcune interpretazioni non convincano del tutto e non si girino.

Si tratta di quello che è accaduto a Patrizia Capone, 62 anni, che nonostante la bella voce, non ha convinto i giudici. Nessuno di loro si è voltato pur apprezzando il timbro della signora. A difesa della donna si è schierata Antonella Clerici che ha espresso il suo disaccordo con la decisione dei coach e lo ha fatto notare chiaramente. Anche questa è stata una parziale novità perché capita davvero di rado che la conduttrice si esprima in questo modo criticando la scelta dei giudici. Ma fa parte dello show e il programma piace al pubblico anche per questo.

The Voice Senior, le poltrone non si girano: bloccate per un guasto

Durante la puntata c’è stato un piccolo fuori programma. Mentre un cantante si stava esibendo, tutti i giudici avrebbero voluto girarsi, ma a causa di un problema tecnico, le poltrone si sono bloccate. Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri hanno provato più volte a premere il pulsante, ma le loro postazioni non si muovevano. Allora hanno deciso di alzarsi loro e si sono spostati dall’altra parte delle poltrone, come se si fossero girati normalmente. Prima che si alzassero, sono stati inquadrati più volte mentre in tutti i modi cercavano di girare le poltrone, premendo in continuazione i pulsanti, ma non c’è stato niente da fare.

A questo punto è intervenuta Antonella Clerici che ha visto in difficoltà i coach di The Voice Senior e ha detto divertita mentre proseguiva l’esibizione del concorrente: “Non si riescono a girare”. Il primo a prendere l’iniziativa di scendere dalle poltrone è stato Gigi D’Alessio, seguito da Clementino; subito dopo sono arrivati i Ricchi e Poveri e, solo per ultima, Loredana Bertè: “Avete rotto gli schemi – ha commentato la conduttrice -. Le poltrone non si sono girate e voi vi siete alzati”

Mentre i 4 coach si complimentavano con il concorrente, il signor Giuseppe di 82 anni, il guasto è stato risolto e le poltrone si sono girate anche senza i coach seduti sopra. “Potete tornare a sedervi perché le poltrone nel frattempo si sono girate” ha concluso Antonella Clerici. “Ma tutte e quattro si sono bloccate?” ha detto invece, sorpresa, la Bertè. Il cantante ha comunque ricevuto tanti applausi e complimenti da parte dei coach e di tutti gli spettatori presenti in studio.