“Allora io non capisco nulla”. The Voice Senior, scoppia il caso sui coach: Antonella furiosa

The Voice Senior ritorna nel classico appuntamento del venerdì sera: dopo la puntata di mercoledì 1 febbraio, Antonella Clerici è tornata a fare compagnia al suo affezionato pubblico con lo show dedicato ai cantanti over 60, perché il talento non ha età e può essere riscoperto anche quando si è più adulti e maturi. Accanto alla conduttrice ci sono i giudici Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e i Ricchi e Poveri. A The Voice è ancora tempo della blind audition, le audizioni al buio in cui i coach ascoltano senza vedere chi si esibisce e scelgono se girarsi o meno.

Nella puntata di venerdì 3 febbraio arriva una donna di 62 anni, Patrizia Capone, tarantina che vive a Termoli. Ex sottufficiale della Polizia di Stato, ora è in pensione ed è innamorata della musica. Decide di portare sul palco il brano “Tutt’al più” di Patty Pravo. Tuttavia nessuno dei giudici si è girato, quindi non ci sono possibilità per la donna di entrare in una squadra: pollice verso da parte di Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino, Ricchi e i Poveri si sono voltati. Insomma l’interpretazione della 62enne non ha convinto fino alla fine anche se i coach si sono complimentati per la voce.

Leggi anche: “Si deve fermare”. Antonella Clerici, la brutta notizia per il pubblico di The Voice Senior





The Voice Senior, Antonella Clerici critica contro la giuria

In difesa di Patrizia Capone si è schierata Antonella Clerici che nell’occasione è apparsa piuttosto critica nei confronti della giuria e ha lasciato intendere senza troppi giri di parole di non aver condiviso la decisione dei coach: “Ma perché non si girano che è bravissima?”, si chiede la conduttrice durante l’esibizione, notando che i coach non avevano intenzione di voltarsi. Poi l’esibizione termine e nessuno si volta, Patrizia Capone è stata eliminata da The Voice Senior.

Interviene Antonella Clerici che mostra il suo disappunto: “Vi siete inguaiati bene, lei è un’ex sottoufficiale della polizia”, ha esordito la timoniera del programma, aggiungendo: “Voi perché non vi siete girati? Ha cantato benissimo, allora non capisco niente io?”. La critica della conduttrice si è notata anche dal tono della voce: mai come questa volta è stata seria ed è davvero un caso anche perché tende a non questionare mai sulle scelte dei coach. Ma questa volta non si è trattenuta e ha detto la sua.

“Canta bene, bella voce, però non mi è arrivata al cuore”, ha spiegato Loredana Bertè, nel motivare il suo mancato sì. “Forse la voglia di fare bene ti ha fatto sforzare un po’”, è stata l’opinione dei Ricchi e i Poveri. “Hai messo più voce che cuore, comunque sei stata brava”, il parere di Gigi D’Alessio. Clementino non ha detto nulla. Sui social ci sono state opinioni discordanti: c’è chi ha ritenuto equo e giusto il no dei coach e chi invece si è trovato d’accordo con la Clerici.