Nuova puntata di The Voice Senior, lo show condotto da Antonella Clerici che vede esibirsi sul palco cantanti over 60, andata in onda eccezionalmente di mercoledì dopo lo stop di venerdì 27 gennaio in occasione della Giornata della memoria. Sono andate in onda le blind audition, le tradizionali “audizioni al buio”, tipiche del programma. L’obiettivo degli aspiranti concorrenti sarà ancora una volta quello di conquistare con la loro voce almeno uno dei giudici, tra Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri.

Diversi sono stati i cantanti che in passato hanno avuto esperienze in tv o nel mondo dello spettacolo. È il caso di Dario Gay, 62 anni, milanese, che ha anche partecipato a Sanremo nelle edizioni del 1990 e del 1991. È stato anche in tour con Enrico Ruggeri e ha scritto brani per Rita Pavone, Milva e gli O.R.O. “Ho sempre orgoglio, se mi sono tirato indietro dalla musica negli ultimi decenni è stato per scelta. Mi sono allontanato per seguire questioni familiari, prima il mio compagno, poi mio padre e mia madre che ora ha problemi pesanti di memoria”, ha detto Dario Gay.

Leggi anche: “Ma certo che è lui!”. Il prete sorprende The Voice, il pubblico lo riconosce subito: chi è





The Voice Senior, Rossella Coci è già stata in tv

Poi è stata la volta di Rossella Coci, cantante e chitarrista 64enne, che qualche anno fa già si è esibita in tv: “Quando ho la chitarra vicina è come estraniarsi da tutto e perdersi – si è raccontata la cantante ai microfoni del programma -. Sono Rossella Coci, ho 64 anni e mi sono sempre occupata di musica. Prima ho lavorato da solita, poi con una collega che suonava il pianoforte e abbiamo fatto un duo, poi si è aggiunta la bassista, la batterista e abbiamo messo su un gruppo di donne”

Rossella Coci è stata infatti voce e chitarrista della band Curve pericolose, che ha però dovuto lasciare: “Nel 2001 ho fatto l’ultimo concerto perché poi mi sono dedicata a mia mamma che ha avuto un po’ di problemi di salute”, racconta senza trattenere emozione e lacrime. Poi eccola sul palco di The Voice Senior con tanto di chitarra: la sua esibizione lascia i giudici senza parole, tutti si girano, Clementino le chiede anche di duettare insieme. Poi la cantante sceglie il team di Loredana Bertè.

The Voice Senior svetta anche per quanto riguarda gli ascolti: in quasi 4 milioni hanno visto lo show di Antonella Clerici con uno share del 22%. A seguire la gara di Coppa Italia, Roma – Cremonese, ha appassionato 3.503.000 spettatori (17% di share), mentre su Rai2 La porta rossa è stato seguito da 1.341.000 persone (6.9% di share).