Ci siamo, stanno per fare il loro trionfante ingresso due volti nuovi al GF Vip 7. Proprio così, come se il pepe non bastasse, Alfonso Signorini ha decido di giocarsi due ulteriori carte nel cast già strapieno. L’indiscrezione dei nuovi arrivati è stata presentata nella nuova puntata di Casa Pipol. A riferirlo con molta precisione è stato Alessandro Rosica (Investigatore Social) che ha fatto un nome ben preciso sulle new entry, anzi due. Insomma, due nomi bomba che faranno sicuramente discutere e non solo, nella casa del GF Vip.

Ma la domanda che tutti si fanno (oltre ai nomi) è quando succederà. Secondo Parpiglia, faranno il loro ingresso il 4/5 febbraio e l’uomo precisa che queste due figure non entreranno sotto forma di concorrenti, ma di semplici ospiti. Un po’ come successe per la seconda entrata di Ginevra Lamborghini dopo l’eliminazione forzata dal gioco. Ma veniamo al succo di questa notizia: i nuovi ospiti del reality saranno: Matteo Diamante e Jessica Selassiè.

Due volti nuovi al GF Vip 7: chi sono

C’è però da specificare che Diamante è l’ex fidanzato di Nikita. Quindi ci si aspettano grandi cose da lui. Per quanto riguarda invece l’ex vincitrice del GF Vip, non dovrebbe creare troppi dissapori, secondo gli esperti di gossip, solo far divertire un po’ e creare qualche dinamica nuova. Chissà se riuscirà ad innamorarsi anche nei pochi giorni in cui sosterà nella casa. Non p detto poi quanto riusciranno a restare, se una o due settimane.

Questa cosa verrà decisa probabilmente natural durante dalla produzione del programma. Ma non è finita perché tra le new entry si fa anche un terzo nome: quello di Chiara Rabbi (ex fidanzata di Davide Donadei). I soliti beninformati fanno sapere che la giovane sta aspettando anche la risposta per fare la tronista a Uomini e Donne e che forse, nel frattempo, potrebbe intanto essere invitata come ospite o concorrente proprio al GF Vip 7.

A parlare per primo di queste nuove entrate (ipotetiche per ora), è stato Alessandro Rosica che nelle scorse ore aveva dato in esclusiva il nome di Matteo Diamante. Secondo l’investigatore potrebbe anche entrare Clarissa al posto di Jessica.

