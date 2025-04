Colpo di scena ora che il Grande Fratello è finito. Una nuova coppia si sarebbe formata e starebbe facendo sognare tutti ad occhi aperti. Non hanno voluto dire niente pubblicamente, ma qualcuno li ha beccati in atteggiamenti complici e intimi nelle scorse ore e non possono quindi più nascondersi.

Il Grande Fratello continua a sfornare coppie su coppie. Già negli anni precedenti c’erano state tante unioni e anche quest’anno sono nati gli amori tra Alfonso e Chiara, Tommaso e Mariavittoria e Helena e Javier. Era nata anche una relazione tra Lorenzo e Shaila, prima che lei lo mollasse in diretta tv durante la finale.

Grande Fratello, sarebbe nata una nuova coppia: chi sono

L’influencer Deianira Marzano ha riportato un’indiscrezione interessante su questi due ex concorrenti del Grande Fratello, che ora starebbero insieme e formerebbero appunto una coppia straordinaria. C’erano stati dei segnali già in passato, ma ora ci sarebbe la conferma totale.

Potrebbero davvero essersi innamorati Iago e Amanda, come riferito dall’esperta di gossip e tv Marzano, che ha riportato una notizia di un’utente: “Deia, stasera erano a cena insieme Iago e Amanda, lui le teneva la mano e si davano bacetti. Erano molto teneri, non ho potuto fare foto perché conosco il proprietario del posto ed ero con amici”.

La speranza dei fan di Amanda e Iago è che ben presto possano entrambi pubblicare dei post insieme, che confermerebbero l’inizio di questa storia d’amore.