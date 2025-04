Momenti emozionanti dopo il Grande Fratello tra Helena e Javier. La relazione sentimentale prosegue a gonfie vele e i fan sono più innamorati che mai. Poi l’ultimo episodio avvenuto nelle scorse ore ha fatto emozionare ancora di più, visto che c’è stata una promessa mantenuta.

Non tutti forse ricordavano che durante l’esperienza al Grande Fratello c’era stata una richiesta fatta da Helena nei confronti di Javier. Proprio quest’ultimo ovviamente non se n’era mai dimenticato e, appena ne hanno avuto l’occasione, si sono mostrati in un modo particolare.

Grande Fratello, Helena e Javier: promessa mantenuta, cosa hanno fatto

In una storia postata su Instagram, Helena e Javier si sono immortalati mentre camminavano mano nella mano in strada. E in sottofondo sono state udite alcune parole proferite dalla modella brasiliana, che nella casa più spiata d’Italia aveva chiesto al suo fidanzato di far qualcosa di bello.

Helena aveva detto a Javier: “Vorrei fare un giro con te in qualsiasi posto…”. E ciò che si erano promessi l’hanno fatto proprio in queste ore, dato che sono sembrati spensierati e più che felici per questo momento tutto per loro, vissuto appieno all’esterno del reality show di Canale 5.

✨ VORREI FARE UN GIRO CON TE, IN QUALSIASI POSTO ✨ #helevier pic.twitter.com/l2ZOXMicwu — Helevier (@Helevier_) April 2, 2025

La loro storia d’amore sta mandando in visibilio gli Helevier, infatti i fan non potevano chiedere di più dopo la fine del GF. Un amore invidiato da tutti.