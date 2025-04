Interessante retroscena sul Grande Fratello a pochi giorni dalla finale, vinta da Jessica Morlacchi. L’indiscrezione uscita fuori in queste ore ha coinvolto Helena e Giglio, i quali hanno avuto dei rapporti turbolenti durante la loro esperienza nel reality show. Non sono mancati litigi e incomprensioni, che non hanno permesso di instaurare alcun legame profondo.

Ora proprio Helena e Giglio avrebbero raggiunto una sorta di svolta, come riportato da alcune persone che hanno seguito costantemente le dinamiche del Grande Fratello. Proprio dopo la finalissima si sarebbe registrato un episodio importante, che farebbe immaginare nuove prospettive.

Grande Fratello, svolta su Helena e Giglio: cosa è successo dopo la finale

Come ricordato dal sito Ilsussidiario.net, spesso e volentieri Giglio ha accusato Helena durante il Grande Fratello di non essere coerente e lineare, mentre lei lo ha sempre considerato come una persona arrogante. Ma ci sarebbe stata una telefonata significativa dopo la finalissima, che avrebbe rasserenato gli animi tra i due.

Nel corso del colloquio telefonico ecco cosa sarebbe accaduto tra Giglio e Helena, secondo il racconto di alcuni utenti su X e TikTok: “Giglio ha chiesto scusa due volte a Helena per come l’ha trattata, è stata Helena a chiamarlo. La nostra queen dal cuore grande”. Quindi, ci sarebbe stata la tanto auspicata pace tra i due ex gieffini.

Poi è stato detto dalle stesse persone in questione che Giglio avrebbe invece avuto una lite con Lorenzo e dunque sarà da tenere d’occhio questa vicenda.