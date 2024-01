Nunzia De Girolamo, il suo programma chiude. Da settimane si parla della possibile chiusura di “Avanti Popolo” che purtroppo non è riuscito mai decollare. Il talk-show è uno dei flop peggiori della Rai, attestandosi su poco più di 300mila spettatori e meno del 2% di share. Recentemente si era scoperto che i vertici di viale Mazzini avrebbero chiesto alla conduttrice di ridurre i costi.

L’invito era comunque quello di mettercela tutta per risollevare le sorti di “Avanti Popolo”. Tra l’altro Nunzia De Girolamo dovrebbe presto tornare anche su Rai con “Ciao Maschio“. Tornando al programma di Rai3 più volte si è parlato di una possibile chiusura, soprattutto durante le feste natalizie. Ebbene, ora sembra davvero arrivata la notizia definitiva sul futuro del talk-show.

La decisione su Nunzia De Girolamo e chi la sostituisce

Il futuro di “Avanti Popolo” sembra già scritto. Per l’ennesima volta si torna a parlare di chiusura. Secondo quanto le indiscrezioni riportate da Dagospia in Rai hanno deciso: “Avanti popolo, si chiude! – La trasmissione flop di Nunzia De Girolamo non ripartirà dopo il Festival di Sanremo…”.

Ma chi sostituirà Nunzia De Girolamo? Qui non ci sono certezze. Ma sempre secondo il portale di D’Agostino al posto di “Avanti Popolo” dovrebbe essere trasmesso “Un usato sicuro di Rai3…“. Il nome fatto è quello di Piero Chiambretti che ha appena lasciato Mediaset. Ma nulla è stato confermato ufficialmente.

E infatti ci sono anche altri nomi. Bubinoblog.it, ad esempio, riporta che Nunzia De Girolamo potrebbe essere sostituita da “Mi manda Rai3” con Federico Ruffo oppure da “Petrolio” o “Elisir”. In ogni caso, se ci sono dubbi sui sostituti, pare proprio che “Avanti Popolo” sia destinato a chiudere molto presto.

