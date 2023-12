C’è una novità importante su Nunzia De Girolamo, infatti una decisione sarebbe ormai stata presa dalla Rai. La rivelazione è arrivata nella mattinata di martedì 5 dicembre da parte del sito TvBlog, che ha fatto il punto della situazione su quanto avvenuto in questi mesi. Infatti, è stato ricordato che la trasmissione della conduttrice inizialmente doveva essere trasmessa il lunedì, poi successivamente da viale Mazzini si è deciso di mandarla in onda il martedì.

Nunzia De Girolamo aveva accolto questa decisione della Rai, accettando di lavorare nella serata di martedì. Ma la situazione non è andata benissimo dal punto di vista degli ascolti e nei giorni scorsi era uscita fuori un’indiscrezione tutt’altro che positiva nei suoi confronti e di Pino Insegno. Adesso sembra essere stata fatta la scelta definitiva, che potrebbe chiudere definitivamente la questione legata al programma Avanti Popolo.

Nunzia De Girolamo, sarebbe arrivata la decisione finale della Rai

Nunzia De Girolamo, in seguito alla decisione della Rai di farla sacrificare appunto il martedì sera, sembrava essere ormai in procinto di mollare e di non voler più presentare Avanti Popolo. Il colpo di scena è arrivato però nelle ultime ore, infatti sempre i vertici di viale Mazzini hanno chiesto di impegnarsi ancora di più e lei avrebbe cambiato idea. Vediamo insieme cosa potremmo aspettarci a partire dal mese prossimo sulla tv pubblica.

Nonostante lei avesse manifestato delle perplessità per quanto riguarda il martedì sera, essendoci una concorrenza molto folta anche a Mediaset con la presenza di Bianca Berlinguer a Rete 4, Nunzia De Girolamo dovrebbe tornare a presentare Avanti Popolo su Rai3 anche da gennaio 2024. Le sarebbe stato chiesto anche di ridurre qualche costo, ma di mettercela tutta per riuscire a tenere testa ai rivali delle altre emittenti.

Quindi, non ci sarà nessuna rinuncia ad Avanti Popolo e la De Girolamo sarà protagonista anche successivamente, secondo questi rumor. A febbraio dovrebbe ritornare anche su Rai1 a presentare la trasmissione Ciao Maschio. Altro che ridimensionamento, per lei si prospettano mesi di duro lavoro.