Isola dei Famosi, ora ci siamo per davvero. Mercoledì 5 giugno, sempre in diretta, in prima serata e su Canale 5 il pubblico scoprirà il nome del vincitore di questa edizione targata Vladimir Luxuria. Sono trascorsi 2 mesi ormai da quando i naufraghi sono sbarcati in Honduras. Mesi difficili e pieni di sacrifici ma anche ostacoli per la conduttrice e la produzione, che hanno dovuto fare i conti con più abbandoni del solito tra infortuni e pure violazioni del regolamento.

Alla fine, tra gli addii (alcuni concorrenti sono stati rimpiazzati in corsa come in passato) e le eliminazioni da televoto, sono rimasti in 6 ancora in gara. A contendersi il titolo di vincitore di questa Isola dei Famosi 2024 Edoardo Stoppa, Edoardo Franco, la Contessa Alvina, Aras Senol, Samuel Peron e Artur Dainese. Ma chi potrebbe portarsi a casa il montepremi finale?

Isola dei Famosi, colpo di scena: “Chi vince”

Non è un mistero anche tra i telespettatori che il super favorito è da tempo Edoardo Stoppa, il quale secondo gli scommettitori avrebbe potuto giocarsela con Edoardo Franco, l’ex volto di Masterchef. I naufraghi con meno speranza di vittoria, invece, sarebbero stati Alvina Verecondi Scortecci e il modello Artur Dainese.

Ma adesso, a pochissimo dal verdetto che comunicherà Vladimir Luxuria in diretta durante la finalissima, la situazione si sarebbe ribaltata. Come si legge anche sul sito di Novella 2000, secondo alcuni siti di scommesse la vittoria potrebbe essere di Edoardo Franco (tra 3,25 e 3,50 volte la posta). Sale anche Alvina, mentre l’attore di Terra Amara avrebbe perso terreno andando a pari merito con Artur Dainese. Non avrebbe alcuna speranza Samuel Peron.

Niente primo posto, dunque, per Edoardo Stoppa secondo questo ultimo andamento. Anche gli opinionisti del reality, Sonia Bruganelli e Dario Maltese, nel corso della nuova puntata di Casa SDL hanno fatto il nome di Franco. “Per me il vincitore è Edoardo Franco, perché ha dimostrato di essere un grande stratega come è giusto che sia”, le parole del giornalista che, per una volta, ha trovato d’accordo anche la ex signora Bonolis.