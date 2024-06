Nella serata del 5 giugno scopriremo chi vincerà l’Isola dei Famosi. Intanto, si è saputo cosa succederà ai naufraghi proprio durante la finale con Vladimir Luxuria. La conduttrice farà un annuncio importante a coloro che si giocheranno la vittoria. E questo momento li farà davvero esplodere di gioia, dato che lo attendono da ormai diversi mesi.

All’Isola dei Famosi i naufraghi potranno essere protagonisti di un gesto meraviglioso, organizzato dalla produzione per la finale del reality show di Canale 5. Ricordiamo che in lizza per il successo ci sono Edoardo Stoppa, Artur Dainese, Alvina Verecondi Scortecci, Samuel Peron, Edoardo Franco e Aras Senol. Ma solo uno alla fine avrà l’opportunità di festeggiare.

Isola dei Famosi, i naufraghi riceveranno una bella notizia in finale

Nelle prossime ore avremo l’opportunità di capire chi trionferà nell’edizione 2024 dell’Isola dei Famosi, che non è andata comunque in modo straordinario a causa degli ascolti tv deludenti. Ma i naufraghi che sono giunti in finale devono fare solo un ultimo sforzo e poi potranno rientrare in Italia. Intanto, vediamo che sorpresa stanno per avere i concorrenti.

Quindi, coloro che sono arrivati in finalissima, anche se Edoardo e Aras dovranno subito sfidarsi al televoto e solo uno di loro avrà la chance di proseguire, potranno festeggiare questo obiettivo raggiunto con le loro famiglie. L’Isola permetterà loro di vedere e quindi incontrare i parenti. Certamente ci saranno fortissime emozioni, col pubblico pronto ad uscire i fazzoletti per asciugarsi le lacrime.

Ovviamente i familiari dei finalisti li sproneranno sicuramente a dare il massimo fino alla fine per convincere il pubblico a votare al televoto. Poi a fine serata vedremo chi avrà avuto la meglio.