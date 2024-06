Isola dei Famosi, chi è il naufrago che esce prima della finale. Stasera su Canale 5 l’ultima puntata del reality show che va in onda dall’Honduras. I concorrenti rimasti in gara sono sei, ma due di loro sono ancora in bilico. La sfida al televoto vede contrapposti Aras Senol ed Edoardo Franco, i due amici erano finiti in nomination nella puntata precedente dopo una serie di colpi di scena e tradimenti. Solo uno di loro potrà andare avanti e giocarsi la partita fino in fondo.

Tra i due naufraghi sarà un vero e proprio regolamento di conti. Per la nomination di Edoardo si è rivelato decisivo il voto a sorpresa da parte del suo amico Aras. In apparenza il cuoco sembra averla presa con sportività: “Lui che mi nomina, sì me l’ha detto, ma che vi devo dire. Io non l’ho nominato e lui sì. Deciderà il pubblico chi vuole salvare tra noi due“.

Isola dei famosi, colpo di scena prima della finale: “Esce lui”

“Se lui avesse nominato Edoardo Stoppa forse finiva solo Alvina in nomination, non sarei andato anche io con lei ella pari, che poi Artur ha salvato lei e non me. Adesso non sarei in queste condizioni in nomination con un amico. Però va bene uguale, ormai è andata così e non si può cambiare quello che è successo“, ha aggiunto Edoardo Franco.

Isola dei famosi, chi vince. Tutto pronto per l’ultima puntata del reality show che andrà in onda questa sera su Canale 5. Dopo quasi due mesi in cui abbiamo visto i concorrenti sfidarsi in prove fisiche e di sopravvivenza, è arrivato il momento della verità. L’attesa è altissima. Ma intanto a sorpresa si è saputo già il nome del vincitore.

In finale sono arrivati sei concorrenti: Artur Dainese, Edoardo Stoppa, Alvina Verecondi Scortecci e i due concorrenti al televoto. A questi c’è da aggiungere Samuel Peron, il finalista segreto che si paleserà solamente questa sera nel corso della puntata. Come reagiranno gli altri quando vedranno riapparire il ballerino? Oltre alla gloria (televisiva), ricordiamo che in palio c’è un ricco premio di 100mila euro.

Anche a poche ore dalla finale non manco no le polemiche. Poco fa in spiaggia si è acceso uno scontro verbale tra Edoardo Franco e Artur Dainese. Intanto è stato già spoilerato il nome del vincitore. Secondo i bokmaker a tronfare sarà Edoardo Stoppa. La vittoria dell’ex inviato di Striscia la Notizia è offerta tra 1,35 e 1,40. Stoppa è in vantaggio su Edoardo Franco, vincitore di Masterchef 2023, dato vincente tra 3,25 e 3,50 volte la posta. Più staccati gli altri naufraghi.