Importante cambiamento ad Amici 23 proprio in occasione della finale del 18 maggio. Si terrà in diretta su Canale 5 e ci sarà qualcosa che non si vede da diversi anni. Il pubblico, appena saputa la notizia, è esploso di gioia. Voleva questo da tempo e ora Maria De Filippi ha deciso di esaudire questo desiderio. Effettivamente ci sarà grande attesa per questo momento.

Amici 23 si avvicina sempre più alla finale e questa novità sarà veramente intrigante. Il sito Blastingnews ha fatto il punto della situazione e ha svelato questa notizia veramente elettrizzante, che i telespettatori hanno accolto con entusiasmo. Andiamo a scoprire insieme cosa dobbiamo attenderci durante l’atto conclusivo del talent show.

Leggi anche: “È lei, lo hanno appena detto”. Amici 23, bomba su Sarah: per lei un momento indimenticabile





Amici 23, per la finale grande novità: cosa dobbiamo aspettarci

Amici 23 avrà questa variazione sostanziale per quanto riguarda la finale, con la redazione che ha optato per questo dopo tanti anni. La pandemia da Covid aveva frenato ancora di più questa possibilità, ma ora che ce la siamo messa praticamente alle spalle anche il talent show può ritornare alle origini e proporre al pubblico qualcosa di molto suggestivo.

A cambiare sarà un meccanismo della finale di Amici, infatti la stampa sarà in studio e non più collegata a distanza come ai tempi del Covid e assegnerà il premio della critica all’allievo meritevole. Questo premio ha un valore non solo simbolico per la sua importanza, ma anche più strettamente economico, infatti vale ben 50mila euro.

FINALMENTE GIORNALISTI DI NUOVO PRESENTI IN STUDIO IN PRESENZA, ERA ORAAA!!! 🤩🤩🤩

Sbaglio o non succedeva da Amici 18 tipo? 🤔 — ⭐⭐ Pier™ 🇮🇹 (@LosPigi22) May 13, 2024

Queste le principali reazioni del pubblico: “Wow, una bellissima notizia”, “Finalmente di nuovo presenti in studio, se non sbaglio non succedeva da Amici 18“.