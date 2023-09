Uomini e Donne, nella prima puntata della nuova edizione ecco due facce ben conosciute al pubblico di Canale 5: Perla Vatiero e Mirko Brunetti di Temptation Island, accompagnati rispettivamente dai single Igor e Greta Rossetti. C’era anche Filippo Bisciglia all’incontro scontro dei due ormai ex fidanzati. E un gesto di lei ha subito attirato l’attenzione del pubblico e di Maria De Filippi: quando è entrata in studio e si è trovata di fronte Mirko e la nuova compagna Greta, prima di sedersi ha stretto la mano a lei scatenando subito gli applausi dello studio.

“Quindi Perla la prima cosa che hai fatto è dare la mano a Greta… Solitamente non accade, per questo è partito l’applauso”, le parole di Maria De Filippi, che è sembrata essere rimasta particolarmente colpita da questo gesto. “Il problema ce l’ho con lui, non con lei”, ha detto Perla, che poi è partita in quarta contro Mirko. “Per me è una cosa vergognosa non aver avuto un confronto. Dopo 5 anni di relazione e 4 di convivenza è brutto arrivare a questo”. “Il confronto non l’abbiamo avuto perché lui ha subito raggiunto la persona con cui sta adesso. Dopo una storia così lunga era giusto parlarsi in privato prima”.

A UeD Perla e Mirko di Temptation Island

“Io non avrei mai fatto quello che ha fatto lui per rispetto della nostra relazione. Lui è stato pessimo anche per i toni che ha usato con me. Non devo dire pessimo? Credimi Maria è molto difficile. Ho anche rabbia con me stessa”, ha continuato Perla, ribadendo di essere senza parole per l’atteggiamento avuto da Mirko, definito “una grande delusione”.

Maria De Filippi ritiene sia normale che Perla sia ancora arrabbiata con Mirko. Perché “non si aspettava che a un certo punto che tu (Mirko, ndr) avresti ritrovato se stesso con Greta. Lei non si aspettava che sarebbe finita la storia così. Io sono contenta quando tu, Mirko, dici che provi del bene per lei. So che sei un bravissimo un ragazzo, buono come il pane. Non penso che tu abbia scelto per 5 anni una persona cattiva. Capisco che alcuni suoi lati possano sembrare importanti e faticosi. Ma se tu corri da Greta è perché sei innamorato di lei. Dal punto di vista della tua ex fidanzata, è una botta, sebbene neanche lei sia uscita da sola”.

E sul gesto della mano fatto notare ancora una volta dalla conduttrice, Mirko, ma anche il popolo dei social, dice che “sarebbe bello anche che lo facesse sui social e non solo davanti alle telecamere”. Ma per la conduttrice di UeD ormai l’incontro-scontro può dirsi terminato e tronca. Il confronto si è quindi concluso con il consiglio di Gianni Sperti di fare un ultimo ballo ma non c’è stato perché, come ha fatto notare Maria De Filippi non sarebbe stato piacevole per entrambi. Lui si è quindi alzato e ha salutato con un bacio l’ex fidanzata. E applausi anche per lui dallo studio.