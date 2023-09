Alessandro Cattelan e la confessione choc su Belen Rodriguez. Nei giorni scorsi si è parlato molto della famosa ospitata della bella argentina nel programma Stasera c’è Cattelan su Rai 2. Era stato dato tutto per confermato, tranne che all’ultimo minuto l’ex compagna di Stefano De Martino si sia tirata indietro lasciando scoperto il conduttore. Non sappiamo come siano andate precisamente le cose, ma conosciamo quello che Cattelan ha raccontato durante l’ultima puntata andata in onda martedì 26 settembre 2023.

Alla fine il suo posto è stato preso da Caterina Balivo, conduttrice di La volta buona, sempre in Rai. Tuttavia la cosa non deve essere proprio andata giù ad Alessandro Cattelan che ha voluto raccontare cos’è successo, almeno dal suo punto di vista e facendo una confessione proprio su Belen che nessuno si aspettava. Sembra infatti che i due presentatori tv si fossero messi d’accordo per questa puntata e che la Rodriguez ad un certo punto della trattativa sia completamente sparita.





Alessandro Cattelan e la confessione choc su Belen Rodriguez

Il conduttore Rai ha quindi detto di fronte a milioni di italiani: “Sì, doveva venire Belen, eravamo tutti d’accordo, ci eravamo sentiti qualche tempo fa, mi aveva detto: ‘Poi cantiamo una canzone, ci divertiamo…’ E poi non ha più risposto al telefono… Ha fatto come Lukaku”. Tutti a ridere in studio, ma cosa c’entra il calciatore con questa vicenda?

Alessandro Cattelan fa riferimento proprio a Romelu Lukaku che questa estate ha fatto molto parlare di sé portando avanti delle lunghe trattative e mostrandosi indeciso con le squadre. Sembra infatti che Lukaku sia praticamente scomparso durante i momenti più cruciali con Inter e Juve. Ma non è finita qui, perché Alessandro Cattelan ha anche confessato qualcosa di molto privato di Belen, che nessuno sapeva: “Pare non stia benissimo, quindi le auguriamo di rimettersi…”.

Nessuna risposta di Belen Rodriguez che sui social non commenta e non smentisce nulla. Forse l’argentina non sta bene e ha preferito restare a casa per riprendersi un po’. Tuttavia resta da capire il motivo della sua latitanza dagli schermi televisivi e il motivo per il quale sia sparita dopo l’organizzazione dello show insieme ad Alessandro Cattelan. L’uomo ha quindi ironizzato: “Avevamo già una scaletta bella piena”.

