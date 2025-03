Grande Fratello, grandi sorprese dall’ultima puntata a pochissimo dalla finale. In particolare le eliminazioni di Shaila Gatta e Javier Martinez, due protagonisti indiscussi di questa edizione, ha lasciato molti con l’amaro in bocca. Tra i due sembra che sia stata l’ex velina di Striscia a prenderla nel peggiore dei modi. Si segnalano liti, insulti e pure uno scontro con Stefania Orlando appena uscita dalla Casa.

Anche l’eliminazione di Javier è arrivata in modo decisamente inatteso. Le percentuali del televoto (34,92% per Chiara Cainelli e solo il 14,41% per Javier) hanno fatto storcere il naso a molti. Prima di uscire l’ultimo pensiero del pallavolista è stato per Helena Prestes: Javier ha chiesto alla fidanzata di godersi questa ultima settimana, senza discutere e garantendole che l’aspetta fuori…

Leggi anche: “Fuori io e Helena… Abbiamo deciso così”. Javier dopo il Grande Fratello: non se lo tiene più





Javier fuori dal GF, le reazioni social e gli attacchi a Lorenzo

Ovviamente non sono mancate le reazioni social all’eliminazione di Javier Martinez. Molti hanno sottolineato la storia d’amore con Helena, che, a differenza di quella tra Lorenzo e Shaila, sarebbe autentica. Gli Helevier sottolineano: “il racconto di una storia ha scritto un altro capitolo che parla di quanto questo amore così grande non conosce l’invidia ma è felice e gioisce di ogni traguardo di chi ama ❤️”.

Ma c’è anche chi polemizza. Sicuramente nella Casa Lorenzo Spolverato e Javier Martinez non si sono risparmiati gli attacchi. Adesso c’è chi polemizza sul modello, felice per l’uscita del rivale: “Il ratto ha detto di aver fatto scacco matto a Javier Non sa che quando uscirà fuori andrà in andropausa per quanto lo schifa l’Italia. Ps la gatta è già in menopausa comprese tutte le sue figure di me*** addios”.

il racconto di una storia ha scritto un altro capitolo che parla di quanto questo amore così grande non conosce l'invidia ma è felice e gioisce di ogni traguardo di chi ama ❤️#helevier pic.twitter.com/XSQbOmeW1y — Mara sottona per i levrieri 🐻🐴🧩🔗❤️ (@Mara56113529) March 25, 2025

İl ratto ha detto di aver fatto scacco matto a Javier

Non sa che quando uscirà fuori andrà in andropausa per quanto lo schifa l'Italia

Ps la gatta è già in menopausa comprese tutte le sue figure di merda 💀 addios#grandefratello #helevier #heleners #javi pic.twitter.com/Sqz0jzbAuO — Huntressworld (@huntressworld31) March 25, 2025

Non sappiamo cosa succederà a Lorenzo Spolverato una volta uscito. Di sicuro si tratta di un personaggio che ha diviso l’opinione pubblica. Lory Del Santo lo vorrebbe nel suo prossimo film e non gli mancheranno certo le proposte professionali. Ma i suoi comportamenti sopra le righe hanno creato molte polemiche e anche in Rai se n’è parlato. Insomma, non saranno solo rose e fiori per lui…

“Oh, guardatela”. Grande Fratello, Javier esce dalla porta rossa ed ecco cosa fa Zeudi