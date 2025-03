Se del Grande Fratello si parla pure in Rai, beh vorra pur dire qualcosa. Cosa lo facciamo decidere a voi, ma intanto il reality show è sbarcato a Uno Mattina in Famiglia. Ne ha parlato Gianni Ippoliti nella sua consueta rassegna stampa sulla cronaca rosa. E chi è il protagonista, in negativo? Ma naturalmente lui, Lorenzo Spolverato.

Da settimane il concorrente del GF è nell’occhio del ciclone per i suoi comportamenti aggressivi, sopra le righe, per i piani e le trame figlie della sua voglia di vincere ad ogni costo. Basti pensare alla proposta fatta a Shaila di flirtare con Emanuele per creare una ship. Nel programma condotto da Monica Setta, Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini sono arrivate critiche molto dure.

Leggi anche: “Non è giusto”. Grande Fratello, le parole di Shaila su Mariavittoria: concorrenti e pubblico sconvolti





Il caso di Lorenzo Spolverato a Uno Mattina in Famiglia

Sono in tanti a chiere con forza la squalifica di Lorenzo Spolverato. Recentemente il modello ha subito diversi attacchi anche per le immagini della scena hot di Carnevale con Shaila. Ma per gli autori del GF, evidentemente, non ci sono problemi e Lollo, come primo finalista, potrebbe addirittura vincere questa edizione del reality show di Canale 5.

Gianni Ippoliti ha dedicato la rassegna stampa agli uomini che ‘bullizzano’ le donne e Lorenzo ci è finito dentro: “Oggi 9 marzo, giorno dopo l’8 marzo, si dice che la Festa della Donna debba essere celebrata e ricordata tutto l’anno, non solo in un giorno. E noi andiamo a vedere come alcune persone che bullizzano delle donne siano ancora presenti in televisione nonostante gli esposti e le segnalazioni”.

vi giuro non avrei mai pensato di difendere gli shailenzo ma gli stanno buttando merda e accusandoli del nulla, lorenzo ha le gambe accavallate e la mano di shaila è su pancia/addominali si vede benissimo il movimento della camicia#GrandeFratello pic.twitter.com/YhIryIFO9R — Giulia. ⧗ 🕊️ (@lovvgiulia) March 2, 2025

Spolveratto sta dicendo di non aver avuto modo di spiegarsi ieri sera sulla clip di Lele e che in realtà era semplicemente una battuta e non c'era dinamica dietro.



Ma anche questa a Giglio era una battuta??! Chiedo. @GrandeFratello @alfosignorini #helevier #grandefratello pic.twitter.com/Lwsg01Kkbo — ℂ𝕒𝕣𝕞𝕖𝕟 ♈🍀 (@IamCarmen93_) March 7, 2025

@GrandeFratello @alfosignorini

Caro Alfonso stamattina in Rai.

Hanno ragione, cosa aspettate a buttarlo fuori? Il ricordo di Lorenzo una volta che è uscito dalla casa e questo. Per voi autori e Alfonso questo è quanto. Bella robba…….pic.twitter.com/3om8iuoTfH — Ulla Carlini (@UllaCarlini4) March 9, 2025

Il presentatore e autore ricorda la segnalazione del Codacons sugli episodi di violenza, bullismo e bestemmie da parte di Lorenzo al GF. Gianni Ippoliti chiede ai presenti in studio: “Cos’altro deve fare uno dopo aver bestemmiato, bullizzato, aggredito, per restare ancora in tv?”. E Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli rispondono con un “Ehhh” che dice più di mille parole. Il video è diventato virale sui social. Chissà se Alfonso Signorini lo prenderà in considerazione e lo farà vedere nella prossima puntata…

“Ma Francesca Fagnani…”. Grande Fratello, il colpo di scena su Zeudi: cosa c’entra la conduttrice