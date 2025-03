Zeudi Di Palma, ex Miss Italia e concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello, ha conquistato una vasta fetta di pubblico sin dal suo ingresso nella Casa lo scorso dicembre. Tra i motivi del suo successo, l’affetto del fandom delle Zelena, nato dalla speranza di una relazione tra Zeudi ed Helena Prestes. Sebbene l’amicizia tra le due non si sia trasformata in qualcosa di più, l’ex Miss Italia ha comunque guadagnato un supporto solido e internazionale, che le ha addirittura permesso di ottenere il bonus per un eventuale rientro nel gioco in caso di eliminazione.

Il fandom di Zeudi non si limita all’Italia: la sua apertura nel parlare della propria bisessualità e l’infatuazione per Helena hanno catturato l’attenzione di spettatori in tutto il mondo, dal Brasile alla Spagna. Proprio questo riscontro ha fatto sì che un volto noto dello spettacolo italiano si accorgesse di lei: Francesca Fagnani, la celebre conduttrice del programma Belve.

“Ma Francesca Fagnani…”. Grande Fratello, il colpo di scena su Zeudi: cosa c’entra la conduttrice

Tutto è iniziato poche ore fa, quando Zeudi, all’interno della Casa, ha espresso il suo apprezzamento per Francesca Fagnani e il suo show su Rai 2. “Ma quanto mi manca vedere Francesca Fagnani quando intervista”, ha confessato con entusiasmo, dimostrando di essere una grande fan del programma Belve. Questo semplice commento ha scatenato immediatamente i suoi supporter, che hanno iniziato a taggare in massa la Fagnani sui social per farle notare di avere una sostenitrice all’interno del reality di Canale 5.

Z: ma quanto mi manca vedere Francesca Fagnani quando intervista

(NON AVEVAMO DUBBI)@francescafagnan hai una fan di fama internazionale in un reality #zelena — Libra (@Libra95F) March 7, 2025

La reazione della conduttrice non si è fatta attendere: Francesca ha risposto a uno dei tweet con un cuoricino, un gesto che ha mandato in delirio i fan di Zeudi. Non solo, alcuni utenti hanno anche notato un suo like a una delle ultime foto della gieffina su Instagram, alimentando ancora di più le speranze di un possibile incontro tra le due.

Dopo questa inaspettata interazione, i supporter di Zeudi si sono scatenati ancora di più, chiedendo a gran voce che la modella venga invitata come ospite a Belve per sottoporsi a una delle celebri interviste della Fagnani. Il sogno dei fan potrebbe diventare realtà? Non resta che attendere per scoprire se Alfonso Signorini informerà Zeudi di questo inatteso scambio social o se la Fagnani deciderà davvero di darle spazio nel suo show. Una cosa è certa: l’ex Miss Italia ha dimostrato di essere una delle protagoniste più amate di questa edizione del Grande Fratello, e il suo percorso, dentro e fuori dalla Casa, è destinato a riservare ancora tante sorprese.