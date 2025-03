L’ultima puntata di C’è Posta per Te ha regalato una delle storie più controverse della stagione, lasciando il pubblico diviso tra indignazione e incredulità. Protagonisti di questo acceso confronto sono stati Serena e Carlo, due ex fidanzati con una storia complicata alle spalle e, soprattutto, un terzo incomodo: la madre di lui, Maria Rosaria. Quello che doveva essere un tentativo di riconciliazione si è trasformato in un botta e risposta al vetriolo, culminato con la chiusura definitiva della busta tra i fischi del pubblico.

Serena e Carlo hanno convissuto per circa due anni nella casa della madre di lui, fino a quando una violenta litigata ha portato Carlo a cacciarla via. Ma la storia non è finita lì. Nonostante la rottura, i due hanno continuato a frequentarsi in segreto. Serena ha rivelato che Carlo le ha ripetutamente dichiarato il suo amore, aggiungendo che non potevano tornare ufficialmente insieme perché sua madre non lo avrebbe mai accettato: “Se mia madre lo scoprisse, mi butterebbe fuori di casa”, avrebbe confidato il quarantenne. Carlo, però, ha fornito una versione ben diversa.

Quando Serena ha provato a riconquistarlo in studio, Carlo ha negato che la madre fosse un ostacolo e ha ribaltato la situazione: “Noi abbiamo avuto diverse rotture in questi due anni, e ogni volta che ci siamo riavvicinati me ne sono pentito. Siamo incompatibili. Non ho mai subito influenze esterne”. Parole che hanno lasciato interdetta Serena, che è immediatamente sbottata: “Perché non dici la verità? Non ti ho cercato io, ti stavo cancellando dalla mia vita. Sei stato tu a scrivermi e a dirmi che non potevi tornare con me perché avevi paura di essere cacciato di casa”.

Mentre il dibattito si accendeva, Carlo ha continuato a negare ogni pressione familiare: “Lei mi ha sempre attaccato e lo sta facendo anche ora. Non ho paura di mia madre, è lei che mi ha fatto passare per mammone. Non voglio abbandonarla perché soffre di alcune patologie”. A quel punto, Maria De Filippi è intervenuta per ristabilire la verità. Ha mostrato alcuni messaggi privati tra Carlo e Serena, in cui lui stesso ammetteva di temere la reazione della madre. “Ho qui venti pagine di chat che dicono il contrario”, ha sottolineato la conduttrice, mettendo l’uomo alle strette.

Messo alle corde, Carlo ha improvvisamente cambiato strategia: “Mi ha manipolato! Mi ha fatto domande per ottenere certe risposte. Non posso stare con questa donna, questo rapporto non fa per me”. Ha poi chiesto che si chiudesse la busta, spegnendo ogni possibilità di ricongiungimento. Il pubblico non ha reagito bene: tra mugugni e fischi, molte persone in studio si sono schierate apertamente con Serena. Prima di lasciare il programma, un telespettatore ha persino urlato: “Non ti merita!”. Maria De Filippi, con il suo solito tatto, ha provato a confortare Serena: “Guarda avanti, combatti per qualcosa che abbia senso”.

Se in studio Carlo è apparso in difficoltà, fuori ha provato a ribaltare la situazione a suo favore. Dopo la messa in onda della puntata, ha ricondiviso sui social la storia di un utente che lo difendeva: “Sei un grande. Lei è una stratega, ha attirato l’attenzione del pubblico passando per vittima”. Poi ha pubblicato una frase attribuita a Maria De Filippi: “Se iniziamo a pensare sempre a cosa dice la gente, non usciamo più di casa. Fregatene”. Tuttavia, le critiche sono state così numerose che Carlo ha deciso di disattivare i commenti sui suoi post.

La vicenda ha acceso il dibattito anche sui social, con molti utenti che si sono schierati dalla parte di Serena, criticando Carlo per il suo atteggiamento contraddittorio e per la presunta influenza materna. Altri, invece, lo hanno difeso, sostenendo che Serena volesse semplicemente ripulire la sua immagine agli occhi del pubblico. Quello che è certo è che la storia di Carlo e Serena è destinata a far discutere ancora a lungo, lasciando il pubblico con una domanda: si è trattato di un amore vero o solo di un’illusione alimentata da bugie e insicurezze?