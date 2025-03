Un’altra dura polemica scuote le mura della Casa. Al Grande Fratello, si sa, certe dinamiche sono create ad hoc per creare hype, fare clip, insomma per mettersi in mostra. Ma talvolta sono i concorrenti stessi a creare dei veri e propri casi. Stavolta le protagoniste sono Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta. Già in passato tra le due sono nati degli attriti, ora c’è ‘di peggio’.

Nell’ultima puntata Mariavittoria ha parlato dei suoi problemi con il cibo. Fin dagli anni del liceo la 31enne romana ha iniziato a lottare con alcuni disturbi alimentari. Il desiderio di controllo l’ha portata a soffrire di bulimia (voracità patologica ed eccessiva nel mangiare, seguita talora da induzione del vomito o fasi di digiuno). Ebbene Shaila, dopo essere finita nella bufera assieme a Lorenzo, ha commentato questo aspetto della vita della coinquilina.

Shaila dice la sua su Mariavittoria e scoppia il finimondo

Shaila Gatta ha commentato il problema di Mariavittoria Minghetti e il modo in cui questo influenzerebbe il rapporto con Tommaso Franchi: “Tommaso, per te, per starti dietro, non riesce ad emergere come dovrebbe perché tutto il suo tempo e le sue energie sono usate, sprecate per risolvere i tuoi problemi, per comprenderti, per accettare le tue crisi isteriche, le tue urla”.

Poi Shaila ha aggiunto: “Per quanti problemi una persona possa avere, a un certo punto, se più persone ti ripetono la stessa cosa, fatti due domande e inizia a curarti“. Parole durissime che hanno diviso gli altri concorrenti. Mentre Lorenzo è rimasto insilenzio, Chiara ha approvato con un cenno “Hmm” che ha fatto discutere. Altri hanno minimizzato. Fuori, invece, è scoppiato il caos.

“fatti due domande e inizia a curarti” dopo la clip di ieri di maria vittoria e accusano gli altri di mancata empatia che clown pic.twitter.com/U77hEwJRAH — V (@harsiness) March 7, 2025

C’è infatti chi ha commentato: “La cattiveria di Shaila è incredibile. Sono sempre quelli che si definiscono buoni da soli ad avere sto veleno in corpo 😭” e “La grande amica, che ignoranza! Imbarazzante”. Altri, infine, hanno lanciato gli hashtag #iostoconMariavittoria e #ShailaOut. E ora c’è da chiedersi se il GF farà vedere la clip a Mariavittoria e prenderà provvedimenti…

