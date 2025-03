Nella casa del Grande Fratello Shaila non si è frenata affatto nelle ultime ore e ha attaccato il coinquilino Javier. Dopo le tensioni nella scorsa puntata e le liti anche post-appuntamento con Alfonso Signorini, l’ex velina di Striscia la Notizia è tornata a soffermarsi sul pallavolista e, discutendone con Chiara, ci è andata giù in maniera pesantissima.

Al Grande Fratello Shaila non ha più intenzione di celare il suo pensiero su Javier, ma per molti stavolta ha superato ogni limite. Infatti, le sue affermazioni su Martinez sono decisamente offensive e non sappiamo come reagirà il fidanzato di Helena quando verrà a sapere tutto.

Grande Fratello, Shaila attacca Javier: “Che tipo di uomo è”

Shaila ha troncato ogni speranza di riconciliazione o comunque tregua con Javier, stando alle sue ultime affermazioni al Grande Fratello: “Lui non è un amico, altrimenti avrebbe accolto le parole di Alfonso. Non parla mai e quando parla è inutile. Non è un uomo di carattere, anzi è piccolo e debole“.

Ma la sua durissima accusa a Javier non si è fermata ed è proseguita così: “Adesso sta con una donna che va per la sua e lui è la sua ombra. Caccia il coraggio solo quando è sostenuto da qualcuno. Javier non è un uomo di polso, perché si fa sovrastare dal carattere degli altri e non ha una sua personalità. Con me è stato vendicativo, ma ha avuto la fortuna di essere appoggiato. Con quell’atteggiamento è stato cattivo, ma non l’hanno punito perché dietro di lui c’erano Amanda, Jessica, Mariavittoria, Luca che lo sostenevano e si sentiva forte”.

Poi la chiosa di Shaila su Javier è stata tremenda: “Davanti alle telecamere è una persona che vuole mostrare una facciata di perfezione, poi dietro caccia il suo brutto carattere. Si nasconde ed è finto“.