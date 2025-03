Gesto incredibile per Tommaso e Giglio per le concorrenti donne del Grande Fratello. Proprio agli albori della giornata dell’8 marzo i telespettatori del reality show si sono ritrovati di fronte a uno scenario meraviglioso, che non ha potuto far altro che piacere alle gieffine, le quali hanno ringraziato in maniera sincera e convincente.

Tommaso e Giglio si sono svegliati presto nelle scorse ore al Grande Fratello e per le concorrenti donne c’è stata una sorpresa pazzesca. Mai si sarebbero aspettati un comportamento del genere dai due gieffini, i quali lo hanno voluto fare dal profondo del loro cuore.

Leggi anche: “Ma sapete di Helena? Tutto il giorno così”. Grande Fratello, Lorenzo: la rivelazione intima e il caos





Grande Fratello, il bel gesto di Tommaso e Giglio alle concorrenti donne

Tommaso e Giglio hanno voluto onorare la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, che si festeggia appunto l’8 marzo, facendo un regalo particolare alle concorrenti di sesso femminile. Le prime a restare stupefatte sono state Mariavittoria, Stefania e Jessica con la Orlando che ha detto: “Auguri ragazze”. Entusiasmo anche da parte di Zeudi e Helena con l’ex Miss Italia che ha fatto gli auguri a sua madre.

Quando sono arrivate anche Shaila e Chiara, tutte le donne del GF si sono sedute a tavolta e hanno degustato una splendida colazione, preparata da Tommaso e Giglio per omaggiarle per questa giornata speciale. Hanno potuto mangiare avocado toast, biscotti e frutta, bevendo anche deliziosi succhi di frutta.

Tommaso si è sbattuto a preparare la colazione per le donne della Casa.

Arriva Giglio, scrive solo il bigliettino e tutte pensano che anche lui abbia partecipato e lui non smentisce.#grandefratello pic.twitter.com/oHuQkiDaW4 — PaperTiger (@_Paper__Tiger_) March 8, 2025

Un momento di festa e di riflessione per tutte le donne, che hanno messo alle spalle le tensioni concentrandosi unicamente sull’8 marzo e sul godersi queste ore.