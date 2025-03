Lorenzo Spolverato, un’altra uscita che fa arrabbiare il pubblico del Grande Fratello. Non lo sa il modello, ma come abbiamo raccontato qua sotto nella prossima puntata potrebbe subire dei provvedimenti disciplinari. Le anticipazioni di lunedì 10 marzo, infatti, rivelano che sarà di nuovo al centro dell’attenzione. E anche che, vista l’indignazione generale, potrebbe rischiare grosso e tra l’altro a poco dalla finale.

Non è una novità che la tensione sia alle stelle nella casa. Del resto sono mesi ormai che i concorrenti sono rinchiusi e tutti vorrebbero arrivare fino in fondo. Sempre lunedì conosceremo il nome del terzo finalista e stando a X i fandom si stanno scatenando per sostenere i proprio favoriti. Sono due i gruppi e ora ben definiti: da un lato, la fazione capitanata da Helena Prestes; dall’altro, quella guidata da Lorenzo Spolverato.

GF, Lorenzo choc su Helena

Nell’ultima puntata è scoppiato il caos quando il gruppo di Helena, Stefania, Javier, Jessica e Mariavittoria ha attaccato in massa Chiara, accusandola di essere una profumiera e, tra le righe, una ‘poco di buono’. Vedendo Chiara in lacrime, Lorenzo è andato su tutte le furie, scontrandosi in maniera particolare con Stefania e Javier.

Il giorno dopo, Chiara era ancora scossa da quanto accaduto, al punto che, al risveglio, Shaila l’ha trovata ancora in lacrime. Più tardi è andata in giardino per confrontarsi con i suoi amici e a un certo punto, si sono ritrovati a discutere del recente atteggiamento della brasiliana, che è più pacata rispetto al solito.

Chiara: “No ma lei (Helena) è serena”



Lorenzo: “E perché scopa tutto il giorno chi non sarebbe sereno”



“No ma Helena è serena”, ha detto Chiara, commentando l’ultimo periodo nella casa. “Ed è serena perché? Guarda quanti sconti riceve, poi sco… tutto giorno, dai… ma chi non sarebbe sereno?”, ha risposto Lorenzo. “È vero”, il commento di Chiara ridendo. La frase non è sfuggita agli utenti e anche questa volta, Lorenzo è stato travolto da un’ondata di critiche, poiché in tanti hanno ritenuto inaccettabile parlare in questo modo dell’intimità di una donna.