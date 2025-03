Emanuele Fiori ha deciso di rispondere a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato dopo quello che è accaduto durante l’ultima puntata del Grande Fratello. Pochi giorni fa, Mariavittoria aveva raccontato che, qualche mese fa, Lorenzo avrebbe suggerito a Shaila di flirtare con Emanuele per creare una nuova “ship” e dare vita a una nuova dinamica nella Casa. Si ipotizza che Helena Prestes, dopo aver passato alcuni giorni fuori dalla Casa a gennaio, abbia rivelato tutto alla sua compagna, aiutandola a vedere con occhi diversi il comportamento di Lorenzo.

Lorenzo ha negato qualsiasi accusa, ma gli utenti del web non hanno perso tempo e hanno iniziato a scavare nel passato, scoprendo un vecchio video che ha smascherato la presunta trama degli “Shailenzo”. Nel corso della puntata di giovedì 6 marzo, Alfonso Signorini ha mostrato in diretta questa famosa clip, dove Lorenzo propone a Shaila di flirtare con Emanuele per almeno una settimana.

Leggi anche: “Dai che se ne va”. Grande Fratello, crollo di Lorenzo: in lacrime in giardino ma il pubblico non lo perdona





Lele risponde a Shaila e Lorenzo: “Neanche se lei fosse l’ultima”

In risposta, Shaila lo interrompe subito, chiedendogli di smettere e di parlare con il microfono, probabilmente rendendosi conto della natura ambigua della richiesta. Lorenzo ha provato a minimizzare, spiegando che quella proposta era fatta per una strana forma di “solidarietà maschile”: “In quel periodo lì c’entrava Chiara. Lele aveva ricevuto un due di picche da Chiara e ci si scherzava un po’ su. Era solo una battuta, non aveva lo scopo di creare una clip”.

Nel corso della diretta, Alfonso Signorini ha rimproverato la coppia dicendo che “avevano perso la faccia”, mentre il pubblico ha cominciato a fischiarli. Ma la vicenda non è finita lì, perché ora è arrivata anche la risposta di Emanuele, che era assente in puntata per motivi di lavoro.

“Visto che ieri non ero presente in studio per motivi lavorativi, rispondo ora. – ha esordito Lele sui social – @lorenzospolverato_ ti ringrazio per la ‘solidarietà maschile’, ma non ho bisogno di ricevere speranza da nessuno, tantomeno da due persone insicure ed infantili come voi, che vi piace tanto ridere alle spalle degli altri. @shaylinka stai tranquilla, la ship non l’avrei creata neanche se tu fossi stata l’unica concorrente della casa. Pensate alle vostre dinamiche, che ne avete di materiale su cui riflettere, io a differenza vostra sto benissimo così grazie”.