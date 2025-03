Il Grande Fratello di quest’anno ha regalato una semifinale ricca di colpi di scena e sorprese. Nella puntata andata in onda ieri, lunedì 24 marzo 2025, il pubblico ha assistito all’eliminazione di Javier Martinez, Luca Giglioli e Shaila Gatta, mentre Helena Prestes ha conquistato il posto da finalista, aggiungendosi a Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. L’eliminazione di Javier, in particolare, ha scatenato un’ondata di sorpresa sui social.

Il vero colpo di scena è arrivato con l’eliminazione di Javier Martinez a favore di Chiara Cainelli, che ha ottenuto una percentuale di voti sorprendentemente alta. Molti hanno puntato il dito contro il sostegno che Chiara ha ricevuto dal fandom, in particolare dalle “Zelena”, il gruppo di fan molto affezionati a Zeudi Di Palma. Questi tifosi sono stati accusati da altri fan di ricorrere a metodi poco trasparenti, tra cui l’utilizzo di bot, un’accusa commentata anche a Striscia la Notizia, in cui si è discusso delle pratiche tossiche e delle pressioni esercitate dai fandom in questa edizione del reality show.

Grande Fratello, Javier esce, la reazione di Zeudi

Il giovane, eliminato insieme a Luca Giglioli e Shaila Gatta, ha ricevuto un saluto molto particolare da parte di Zeudi Di Palma, che ha suscitato una serie di reazioni sui social. Durante la sua uscita, Zeudi ha salutato Javier con un cuore fatto con le mani, un gesto che ha immediatamente scatenato i fan di Javier e Helena Prestes, sua fidanzata ufficiale. Questo semplice ma affettuoso gesto da parte della Di Palma ha sollevato diverse polemiche, soprattutto perché nei giorni precedenti la concorrente aveva dichiarato di non provare alcun sentimento per l’argentino, nonostante all’inizio del gioco avesse manifestato un certo interesse nei suoi confronti.

Il gesto di Zeudi, quindi, ha suscitato l’ira dei fan di Helena, che hanno visto in questo comportamento una conferma delle tensioni e rivalità tra le due concorrenti. Gli Helevier (ovvero i fan di Helena e Javier) hanno sottolineato come la Di Palma, con il suo saluto, abbia in qualche modo contraddetto le sue dichiarazioni sul pallavolista, con il quale, durante l’assenza di Helena in casa, c’era stato un avvicinamento.

Per i fan della coppia Helena-Javier, infatti, il cuore con le mani di Zeudi rappresenta l’ennesima prova di un sentimento per il pallavolista e quindi una rivalità per la sua attuale fidanzata, ovvero Helena, la quarta finalista di questa edizione del Grande Fratello. “Ma guarda che bel cuore che la Miss, bugiarda manda ad Javier. Ma si lei non prova nulla x lui. La speranza sua era che uscisse Helena. Ti è andata male chicca!”, “Comunque Lei, quando lui ha chiuso quella porta, aveva la faccia della disperazione… sa che non lo rivedrà mai più”, “Ha fatto bene Javier,mi piace tanto è ieri sera lui era più felice di tutti noi messi insieme per la sua Helena”, “Sperava nell’ uscita di Helena per buttarsi addosso a Javier ,infatti fine puntata era distrutta ,non si aspettava le parole di j nei confronti di H.è rimasta di stucco”.