Grande Fratello, nuovo brutto gesto nei confronti di Helena: stavolta tutta la casa sembra congiurata contro di lei. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri quando Lorenzo e Shaila si sono accorti che nell’asciugatrice c’erano i panni di Helena. Lorenzo ha esclamato: “metti a 3 ore”, così si rimpiccioliscono tutti. Uno scherzo di pessimo gusto che, per fortuna, poi non è stato messo in atto ma che ha scatenato al reazione furiosa del pubblico.

>>“Infortunio e addio”. Amici 24, il serale parte malissimo: l’allievo più atteso costretto ad abbandonare

“Fanno schifo sti due”. “Ma come fanno a non vergognarsi?”. “Praticamente Lorenzo ha detto: adesso gliela faccio pagare. Qui siamo oltre il bullismo”. E la sera per Helena non era stata migliore, secondo alcuni Shaila si sarebbe tirata il sale dietro alle spalle quasi a sottolineare che la modella porti male. Ed i commenti si erano sprecati. “Ma a che livello siamo arrivati! Quei due che si buttano il sale dopo che passa Helena! Ma stiamo scherzando? Questo gesto è inaccettabile!”.





Grande Fratello, altro brutto gesto nei confronti di Helena

“Che brutto gesto! Pensare che hanno mandato fuori un concorrente per la stessa cosa”. “Ma si può ancora vedere nel 2025 due superstiziosi fare gli scongiuri buttandosi il sale alle spalle?!”. “Helena passa dietro e porta il pane e loro buttano il sale, ma che cosa ci tocca vedere stasera“.

I fan di Helena sono stati invitati a votarla in gran numero per evitare la sua eliminazione durante la semifinale del Grande Fratello. Ma c’è chi ha già paventato la possibilità che possa accadere di tutto, nel momento in cui Alfonso Signorini dovesse comunicare l’esito negativo del televoto e il suo addio.

#helevier @GrandeFratello #grandefratello chiedo a tutti in questo # di scrivere i nomi degli autori coinvolti in questo schifo di programma e di smerdarli perché non se ne può più di questi individui di cui uno già in finale https://t.co/qfXJW8NIw6 — Angela Siotto (@siot51933) March 23, 2025

Un’utente ha dunque scritto su X: “Scrivete al Grande Fratello e alla famiglia, a tutti. E anche ad Alfonso. Signori, se non fanno andare Helena in finale niente finale, ma solo guai. Vi prego, muoviamoci”. Dunque, i fan della brasiliana boicotterebbero l’ultima puntata e farebbero il casino per protesta contro la sua eliminazione.