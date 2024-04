L’Isola dei Famosi 2024 perde sempre più pezzi, anche se temporaneamente. Intanto nella seconda puntata un addio obbligato, quello di Luce: è stata eliminata al televoto di lunedì 15 aprile nonostante l’appello accorato al pubblico. Il preferito è risultato Peppe con il 36% di preferenze, Alle sue spalle troviamo Samuel che ha racimolato il 27% di voti. Poi terzo posto Khady con il 23% e, infine, Luce con il 14% e dunque ha dovuto lasciare la palapa e il gioco.

Ma ci sono state tante novità durante la serata. Intanto un rientro: Greta Zuccarello si è negativizzata ed è tornata nuovamente in gioco, pronta a riprendersi il ruolo di leader che nel corso della settimana è passato nelle mani di Edoardo Stoppa. Per quanto riguarda invece il suo compagno di avventura, Aras Şenol, risultato positivo al Covid con lei la settimana scorsa, in palapa non si è visto.

Leggi anche: “Chiamate subito il dottore”. Paura all’Isola dei Famosi, l’incidente choc in diretta. Vladimir sconvolta





Isola, Edoardo Franco assente: “Non abbandonare”

Proprio come Edoardo Franco, che in pochi giorni di Isola dei Famosi si è guadagnato l’affetto del pubblico. Nessuna traccia di entrambi. Ma Vladimir Luxuria ha voluto rassicurare tutti con un collegamento video in cui hanno potuto aggiornare loro stessi sul loro stato di salute.

Anche il vincitore di Masterchef è risultato positivo al Covid: “Sono risultato positivo al Covid venerdì mattina, non ho sintomi spero di tornare lì al più presto. Non vedo l’ora di tornare a vivermi questa esperienza”, ha spiegato il concorrente in collegamento dall’hotel. Ancora positivo Aras Senol: “Ho solo un po’ di mal di testa ma anche io voglio tornare sull’Isola”.

Edo sta bene e tornerà presto dai suoi compagni! 💪🏼#Isola pic.twitter.com/bpgxXlw6kk — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 15, 2024

Ti prego Edoardo Franco non abbandonare per carità! #Isola #isoladeifamosi — Giovanni Saracino 🏳️‍🌈 (@Jbe90) April 15, 2024

Servirà dunque un po’ pazienza per i due naufraghi bloccati dal Covid, ma sui social in tantissimi hanno chiesto nel corso della puntata di saperne di più e cercato di incoraggiare Edoardo a non mollare, come “Ti prego Edoardo non abbandonare per carità”. L’abbiamo detto che è uno dei naufraghi più amati dunque tutti sperano in un rientro a breve.