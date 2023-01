Daniele Dal Moro ha in più occasioni al GF Vip palesato un interesse verso Oriana Marzoli: lo ha anche fatto notare qualche settimana fa dicendo che “visto anche il nostro rapporto nelle ultime settimane, ho deciso di essere un po’ meno netto. Voglio vivermi questa cosa con lei più alla leggera. Lei ha un carattere positivo e qui dentro mi aiuta a strappare un sorriso a passare dei momenti leggeri”. Oriana ha riposto dicendo che “il feeling con Daniele c’è sempre stato dall’inizio, mica da adesso. Lui mi interessa ed è ovvio, però cavolo, se piace ancora alla mia amica mi freno un po’. Se a lei questa cosa le dà fastidio a me dispiace”.

I due hanno anche avuto momenti di intimità e qualche settimana fa sono finiti sotto le coperte. Ma l’ex Uomini e Donne continua a non fidarsi del tutto dell’influencer venezuelana. Per questo motivo litigano e le discussioni portano a degli allontanamenti. Anche per tali ragioni Oriana Marzoli sembra mostrare dei cedimenti nei confronti di Daniele Dal Moro e ne ha parlato con Attilio Romita.

Leggi anche: “Cose strane e inquietanti”. GF Vip 7, Patrizia Rossetti confessa solo ora su Daniele e Oriana





GF Vip, Oriana Marzoli piange per Daniele Dal Moro

Il giornalista le ha rivelato: “Lui ha sempre questa cosa in testa che tu non sia affidabile”. Poi si è rivolto all’ex Uomini e Donne dicendo di prendere una posizione. Sempre stando a quanto affermato al giornalista, Daniele Dal Moro si aspettava che fosse la ragazza ad avvicinarsi. Quest’ultima, però, ritiene sia lui a dover fare qualcosa in più.

Il tutto alla luce del fatto che Oriana Marzoli è finita in nomination dopo la puntata di lunedì 23 gennaio. “Basta, mi fermo. Non può fare così ogni volta che gli pare”, ha sbottato l’influencer. Sarah Altobello le ha consigliato di parlarne con lui e di non fare scelte avventate. Ma la Marzoli sembra non poterne più: “Mi sto stufando”. Ha anche aggiunto che si sente troppo colpevolizzata per le sue azioni passate.

Oriana: “Non è che perchè una volta ho fatto la stupida qua dentro, allora io mi merito questa cosa”



Fatemi abbracciare bebè 💔#gfvip #oriele #orianistas pic.twitter.com/gpWFswi90D — sisonokevin (@_soleilandia_) January 24, 2023

Lo sfogo di Oriana Marzoli è proseguito con Luca Onestini, il quale la trova in lacrime: “È un egocentrico a cui interessa solo come sta lui”. Ma non finisce qui perché prende la parola anche Edoardo Tavassi: “Devi stare con qualcuno che ti fa stare meglio”. Insomma, tanti vipponi sono dalla parte della concorrente venezuelana. Ci ha pensato poi Nicole Murgia a stringere in un abbraccio Oriana Marzoli nel tentativo di consolarla: “Non è che perché ho fatto la stupida qui dentro. Non vuol dire che mi merito questa cosa”, ha sentenziato l’influencer. L’amica ha replicato: “Nessuno si merita di sentirsi dire determinate cose”.