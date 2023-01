Il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro va avanti tra alti e bassi. Tra i due è evidente che c’è attrazione, sono anche finiti sotto le coperte dopo l’ultima puntata, ma ci sono dei comportamenti dell’influencer che l’ex Uomini e Donne non accetta. E così, dopo essersi chiusi nell’armadio per trascorrere qualche attimo di intimità, hanno finito per litigare di nuovo. Andando con ordine, le telecamere del GF Vip hanno beccato Daniele e Oriana che uscivano da un armadio.

“Visto anche il nostro rapporto nelle ultime settimane, ho deciso di essere un po’ meno netto. Voglio vivermi questa cosa con lei più alla leggera. Lei ha un carattere positivo e qui dentro mi aiuta a strappare un sorriso a passare dei momenti leggeri”, ha detto Daniele Dal Moro. “Questo feeling con Daniele c’è sempre stato dall’inizio, mica da adesso. Lui mi interessa ed è ovvio, però cavolo, se piace ancora alla mia amica mi freno un po’. Se a lei questa cosa le dà fastidio a me dispiace”, sono state le parole di Oriana Marzoli.

Leggi anche: “Vi ho beccati”. GF Vip 7, Oriana furiosa con Daniele Dal Moro: tra loro spunta un’altra





GF Vip, lite tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

Tuttavia poco dopo hanno litigato perché l’influencer ha richiamato l’attenzione del vippone con la speranza di potergli dire qualcosa in disparte lontana da occhi indiscreti. Atteggiamento questo che ha seccato non poco Daniele Dal Moro: “Parla apertamente. Questa necessità di prendere da parte una persona e dire cose senza microfoni in gran segreto o all’orecchio. Io a 32 anni queste cose non le voglio fare. Hai 30 anni e ne dimostri 10. Tutti si accorgono di quel che fai, io non ci voglio entrare in queste cose”. Daniele si è allontanato ed è andato nel cortiletto, Oriana infastidita, si è rivolta a lui in questo modo: “Visto che la pensi così non mi parlare più”.

Daniele Dal Moro non è rimasto di certo a guardare e – parlando con gli altri coinquilini – ha avuto parecchio da ridire su Oriana Marzoli e i suoi atteggiamenti: “L’abbraccio ok, c’è attrazione perché c’è, ma io la sua partita di m***a come fanno loro non la gioco. La giocassero per i c***i loro. Non so come dirlo più come dirlo. Segretini, robe, dinamiche, cose, clip.. ma vaff****lo. Mi irrita in un modo sta cosa. Basta parlarmi coprendo i microfoni. Ci scherzo ma fino a un certo punto”.

“Stare con te vuol dire fare questo, parlare senza i microfoni, e i segreti i, e parlare nell’orecchio.

Io a 32 anni ste cose non le voglio fare. Hai 30’anni enne dimostri 10. Se ne accorgono tutti di quello che fai, e io non ci voglio centrare”

ALLELUIA DANIÈ. #gfvip pic.twitter.com/oFAHfZq8IW — 𝙣𝙞𝙘𝙤𝙡𝙚🐧 (@imnichi_) January 14, 2023

IL DARLING,VOCE DELLA VERITA'

"come se io fossi ebete che non vedo che a oriana le piase luca e a luca le piase oriana,solo che luca è incastrato con la storia di nikita e sa che fa una figuraccia,oriana trova il palo di la e fa i giri intorno e mi sono nato ieri"#GFVIP pic.twitter.com/dmtgVonMJt — 🐍Ross🐍 (@DigerossRoss) January 13, 2023

L’ex UeD sembra essere diffidente rispetto alle reali intenzioni di Oriana e – sfogandosi con Attilio Romita e Antonella Fiordelisi – ha rivelato: “Come se fossi ebete e non vedessi che a Oriana piace Luca e a Luca Oriana”, ha detto, “Solo che Luca è incastrato con quella storia di Nikita, Oriana ha preso il palo e io sono nato ieri”. Infine Daniele Dal Moro ha parlato dei suoi dubbi con Davide Donadei e Wilma Goich e ha svelato di aver notato Oriana nascosta vicino al biliardo a capire cosa lui stesse raccontando. Dal Moro ha poi confidato di aver coinvolto Davide e Wilma in questa scenetta perché l’aveva vista lì vicino e sapeva che avrebbe reagito in quel modo.