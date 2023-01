Caos totale al GF Vip 7 tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Il livello di lite ha raggiunto l’apice al termine della puntata in diretta co Alfonso Signorini, trasmessa su Canale 5 lunedì 16 gennaio. Sono tutti rimasti sconvolti soprattutto dalla reazione avuta dall’ex Uomini e Donne, che è letteralmente andato fuori di sé trovando anche una replica di Edoardo Tavassi, rimasto incredulo davanti a tanta rabbia e agitazione. Una lunghissima discussione tra Daniele ed Oriana, che ha rubato la scena nel cuore della notte.

In particolare, dopo l’appuntamento in diretta col GF Vip 7, Daniele Dal Moro ha innanzitutto detto ad Oriana Marzoli: “Tu hai detto che a me non frega nulla, ma lo pensi tu perché contano i fatti e come mi comporto da 100 giorni. Ti devi fidare solo di me qua dentro, sei andata con Antonino e poi avevi interesse per Luca. Se fossi stato un altro, col cavolo che ti baciavo. Al posto mio mi avresti dato un calcio nel didietro, ho solo detto che da adesso avremmo dovuto giocare a modo mio. Non sei nella posizione di pretendere nulla”.

Leggi anche: “Non puoi parlare dopo aver fatto questo”. GF Vip 7, Antonino finisce male per Nikita





GF Vip 7, lite tra Daniele Dal Moro ed Oriana Marzoli

La casa del GF Vip 7 è diventata incandescente e Daniele Dal Moro ha ascoltato questa replica di Oriana Marzoli: “Ma cosa dici? Dopo la seconda notte insieme mi hai ignorata e questo non è avere interesse. La verità è che non sei interessato perché ho anche pianto tra le tue braccia e non so piangere per finta”. Poi lui ha perso il senno: “Sei falsa, credi a Nicole (Murgia n.d.r.) e stasera festeggiavi che era rimasta, a letto con me dicevi altro. Che falsa che sei, stai negando e non ci credo. Ti dispiace che non ti bacio? I baci non li voglio, sai quante ne trovo in giro una come te? A centinaia”.

Ancora Dal Moro show, come sottolineato dal sito Biccy: “Tanto hai già preso tre due di picche, vediamo quante ne prendi ancora. Ragazzi, ha negato. Lei dice che in Spagna al GF sco*** e fanno di tutto. Ma lo dite che siamo in Italia? Mi stava mentendo in faccia, volevo strapparmi i capelli. Datemi una cicca che sto impazzendo”. Effettivamente Daniele si è buttato a terra in cortiletto e ha urlato a squarciagola. Poi ha aggiunto: “Per un gioco si vendono l’anima, si strapperebbero l’anima per due follower di me***”.

Infine, lui ha esclamato: “Qualcuno le dice che quando esce dal GF resta sempre Oriana? Non è che diventa Lady Gaga”. Vedendolo troppo agitato, Edoardo Tavassi ha provato a rasserenarlo: “Ma sei ubriaco? Stasera stai proprio impazzendo, ti devi calmare”. Ma non è stato semplice riportarlo alla tranquillità.