Ginevra Lamborghini ha fatto rientro nella casa del GF Vip. Dopo la squalifica per il caso Bellavia (“merita di essere bullizzato”, è stata la frase che ha detto nei confronti dell’ex conduttore di Bim Bum Bam), l’ereditiera ha avuto la possibilità di tornare, seppur per qualche giorno e non da concorrente, nella casa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini l’ha definita una “piccola vacanza”: di sicuro la sua presenza è funzionale alle dinamiche che si stanno sviluppando a Cinecittà soprattutto quelle che riguardano Antonino Spinalbese che ha legato, e anche tanto, con la ragazza.

Infatti nell’ultima notte i due sono stati molto vicini. Pare che le parole dell’hair stylist abbiano colpito il cuore di Ginevra. “Cosa significa? Ti eccita il fatto che una non ti ascolti, non ti consideri, se la chiami ti dice che deve fare altro? È normale che ti stuzzica e ti faccia anche sorridere questa roba qua? E per quanto possa essere noiosa, se Ginevra vuole fare così per i prossimi 4-5 anni, faccio così anche io… non è che abbiamo 60 anni”. Le parole di Antonino in compagnia di Wilma e Daniele ma anche davanti Ginevra che ha cominciato a sorridere. “In meno di un’ora da 9 sei passato a 10”, è stata la risposta di Ginevra Lamborghini compiaciuta.

GF Vip , Ginevra Lamborghini parla di Elettra

Non tiene banco solo la storia con Antonino. Ginevra Lamborghini in questi giorni in casa ha anche parlato del rapporto con la sorella Elettra. Mentre chiacchierava con Nikita Pelizon infatti l’ereditiera ha fatto riferimento alla cantante e ha rivelato come vanno le cose con Elettra. Di recente la vippona ha rivelato che la sorella non sarebbe stata contenta dell’epilogo della vicenda: “Sono sicura che non ha esultato, perché in realtà lo so. Qualche piccolo uccellino di famiglia mi ha comunicato una vicinanza alla mia situazione. Sono contenta di aver aperto quantomeno un piccolo spiraglio, e so che da lì si può lavorare. Non tutti i mali vengono per nuocere!”, ha detto Ginevra Lamborghini a Casa Chi.

E nelle ultime ore ha rivelato a Nikita Pelizon: “Io cerco di essere presente con molto rispetto perché non voglio essere invadente. Quando posso e me la sento le mando sempre il messaggino per dirle che la sto pensando e per chiederle come sta. Ci sono volte che mi risponde e volte che non lo fa. Però il fatto che non mi risponda io l’accetto tranquillamente. Io ho detto che per me ho vinto il Grande Fratello”.

Ginevra si confida con Nikita riguardo la sorella, ma arriva quella cozza di onestini e cambiano discorso.



Lui fa la cozza non lasciandola respirare,ma l'ossessionata poi sarebbe lei 🤦‍♀️ #gfvip #nikiters #nikevra #gintonic pic.twitter.com/oMYFrJm46B — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) December 13, 2022

Lo scorso 24 ottobre quando Ginevra Lamborghini è stata invitata in studio al GF Vip a precisa domanda di Alfonso Signorini sul rapporto con la sorella ha risposto: “No non ci siamo ancora viste o sentite. C’è un punto… ho un sentore, una sensazione che qualcosa stia andando tutto verso. Le cose si stanno sistemando. Piano, piano, piano, però per me è già tanto così sono sincera”.