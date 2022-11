Possibile clamorosa svolta per Ginevra ed Elettra Lamborghini. A parlare nelle ultime ore è stata l’ex concorrente del GF Vip 7, squalificata dalla produzione per la sua frase sul bullismo legata alla vicenda di Marco Bellavia. Nel corso della sua esperienza televisiva su Canale 5, si era soffermata sul rapporto con la sorella, ma quest’ultima non era mai intervenuta in studio. Le due non si parlano da molto tempo per motivazioni che sarebbero serie, anche se non sono mai state svelate in maniera ufficiale e definitiva.

Ma Ginevra ed Elettra Lamborghini potrebbero essere arrivate a prendere una decisione importante. Intanto, nei giorni scorsi l’ex gieffina ha rivelato: “Non posso fare a meno di spendere due parole su quanto accaduto ieri sera sui social soprattutto su Twitter. Ieri sera mi sono state fatte presenti una serie di cattiverie e insulti diretti a mia mamma, che è stata attaccata e infamata per aver semplicemente espresso la sua preferenza in merito a chi salvare al televoto. Mia sorella e mia mamma costrette a cancellare l’app di Twitter per non leggere la miriade di commenti infamanti e minacciosi”.

Ginevra ed Elettra Lamborghini, l’annuncio dell’ex gieffina: “Voglio un duetto insieme”

Ginevra non ha parlato solo di Elettra Lamborghini, ma anche di Antonino Spinalbese nel corso della proiezione della prima sul film per suo nonno Ferruccio: “Sono alla finestra a guardare, sto cercando di capire. Il ragazzo è enigmatico, fra di noi c’è un grande affetto, una grande simpatia, un legame che non si sa cosa sia, è difficile sbilanciarsi. Mi sembra di conoscerlo da anni e, invece, ci siamo conosciuti solo per due settimane. Sono rapporti particolari, non è detto che si debba andare alla via sentimentale, è un legame puro e bello, borderline, che non ha bisogno di essere etichettato”.

Ginevra si è soffermata anche sulla sua vita privata, come svelato da Today: “Il mio cuore è occupato da una situazione precedente, sto cercando di capire in quale direzione andare e Antonino non c’entra. Sono in un limbo dove sto cercando di comprendere se il legame con la persona con cui sto ha effettivamente una speranza di continuare. Spero sempre che la mia vita cambi”. Ma l’annuncio sicuramente più interessante e curioso è stato fatto sulla sorella Elettra Lamborghini. Un progetto potrebbe essere ufficializzato prossimamente.

Sulla sorella Ginebra ha annunciato: “Spero di fare un duetto con mia sorella, ma prima dobbiamo sistemare un po’ di cose. Ci vorrebbe il pezzo giusto perché interpretiamo due generi diversi. Io vado verso un pop carico ballabile, ha presente la mia Amami davvero? Siamo due Lamborghini. Lei è una Miura, la macchina che ha colpito tutti, la più bella del mondo con le sue linee sinuose e le ciglia lunghe; mentre io sono una Countach che è più spigolosa, tagliente, sportiva. Io mi sento così, con questa lingua pungente”.