Ancora problemi per Ginevra Lamborghini e la sua famiglia dopo il GF Vip 7. Lei sta continuando a partecipare alle puntate del reality show di Canale 5, presenziando in studio, ma nonostante abbia già pagato con la squalifica i suoi errori del passato, c’è chi in rete non riesce ancora a perdonarla e anzi la attacca duramente e in maniera gravissima. A finire nel tritacarne anche la madre e la sorella Flamina, le quali hanno dovuto prendere una decisione drastica nelle scorse ore. Annunciata proprio dall’ex concorrente.

Una situazione davvero molto brutta quella legata a Ginevra Lamborghini. La sua famiglia dopo l’esperienza di lei al GF Vip 7 è stata messa nel mirino e la sorella di Elettra Lamborghini ha denunciato l’accaduto su Instagram. Ha anche pubblicato tutti gli insulti riservati ai suoi familiari più stretti e c’è stata grande solidarietà nei suoi confronti. Anche perché è impensabile che i difensori di altre persone possano usare metodi così aggressivi per disintegrare la persona di Ginevra e anche di sua madre e della sorella Flaminia.

Ginevra Lamborghini, famiglia insultata dopo il GF Vip 7: drastica decisione

La giovane ha perso ormai la pazienza e ha voluto sottolineare la gravità della situazione. Ginevra Lamborghini e la famiglia sono finite sotto torchio dopo il GF Vip 7, ma ora non ha più nessuna intenzione di sottostare a tutto questo in silenzio. Queste le sue prime parole, riportate da Biccy: “Non posso fare a meno di spendere due parole su quanto accaduto ieri sera sui social soprattutto su Twitter. Ieri sera mi sono state fatte presenti una serie di cattiverie e insulti diretti a mia mamma, che è stata attaccata e infamata per aver semplicemente espresso la sua preferenza in merito a chi salvare al televoto”.

Poi Ginevra Lamborghini ha detto ancora: “Mia mamma è una telespettatrice come tanti ed espone il suo diritto di esprimersi sempre nel rispetto di tutti. Quello che voglio dire a certe persone che mi accusano continuamente di certe cose, è che comportandosi così non sono migliori di me. Il loro comportamento è riprovevole e va contro il baluardo di cui loro si fanno paladini della giustizia. Ipocrisia e maleducazione, soltanto questo stanno diffondendo. Queste che seguono sono solo una piccola parte di messaggi che la mia mamma riceve dal giorno della mia squalifica”.

Infine, Ginevra ha rivelato: “Ieri sera sono fioccati sotto il post di sostegno a Pamela. Mia sorella e mia mamma costrette a cancellare l’app di Twitter per non leggere la miriade di commenti infamanti e minacciosi che ricevono. Tutto questo è inaccettabile”. E ora vedremo se gli hater arresteranno la loro aggressione social o se i tempi duri per la famiglia Lamborghini sono destinati a proseguire.