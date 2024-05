“Non dire minc***”. Amici 23, Maria contro Mida. Tensione in studio. È successo tutto durante l’ultima puntata del Serale del programma, andato in onda domenica sera (a differenza delle altre volte che invece era trasmessa di sabato). È direttamente la padrona di casa a riprendere il ragazzo che, dopo essersi lasciato troppo andare, la sgancia senza pensare troppo alle conseguenze. Tutto è successo dopo la famosa proclamazione dei finalisti di Amici 23.

È proprio in questo momento che arriva il colpo di scena che nessuno si aspettava, neanche i ragazzi in questione. Come abbiamo raccontato, al ballottaggio finale sono arrivati sia Mida che Sarah, i due poco dopo sono stati portati in studio ma facevano fatica a capire costa stesse accadendo. A questo punto Maria De Filippi, senza ulteriori indugi, decide di essere molto chiara con loro e ha fatto la rivelazione bomba.





A questo punto la conduttrice Mediaset fa alzare il giovane e gli dice senza mezzi termini che sarà uno dei finalisti di questa edizione di Amici. Mida allora inizia a piangere e incredulo, ha iniziato a saltare come un pazzo, non riuscendo a trattenere l’emozione per questa notizia meravigliosa. Poi il ragazzo è corso da Sarah e l’ha abbracciata calorosamente. A questo punto Maria De Filippi chiama a sé anche Sarah e anche per lei c’è questa splendida notizia. Maria le legge una bellissima lettera in cui in pratica c’è scritto che il suo viaggio continua.

Anche lei in lacrime, si dirige subito a prendere la maglia argentata e la indossa. Ed è in questo istante che Mida, emozionato a mille, lancia una parolaccia che rimbomba per lo studio. Un termine che però non piace a Maria De Filippi, da sempre nemica delle parolacce nella sua accademia. Mida, euforico, dice: “Min**”. Neanche il tempo di dirlo che la padrona di casa frena l’entusiasmo del ragazzo e lo riprende: “Senza dire minc**!”.

mida questo è solo l’inizio

vola in finale

vola a stoccolma

vola ovunque e credi sempre in te stesso perché vali tanto

pic.twitter.com/RKDW7txrH8 — 𝓷𝓲𝓬𝓸𝓵𝓮✨ (@nicosacchettii) May 12, 2024

mida che prende in braccio maria non sto bene pic.twitter.com/kltdQUyUAV — sconnessa (@alexiuss11) May 12, 2024

Niente di grave dopotutto, il giovane si rende conto che la sua felicità aveva preso il sopravvento e che mai in una situazione normale avrebbe mai detto quella parola in un contesto come quello. Maria però lo riprende come farebbe qualsiasi mamma e la cosa finisce lì. E chiaramente il video della parolaccia di Mida è diventato virale in poco tempo, visto che raramente si possono ascoltare cose del genere, nel programma di Maria De Filippi.

