Amici ha scelto i suoi finalisti nella semifinale del serale di domenica 12 maggio. Il talent di Maria De Filippi finirà sabato 18 maggio. Dopo otto mesi e otto puntate del serale, la semifinale ha regalato una gara ricca di emozioni e talento artistico, ma anche tanti colpo di scena. Come annunciato da Maria De Filippi in apertura di puntata, gli allievi che quest’anno avrebbero avuto la possibilità di staccare il biglietto per finale sarebbero stati 5, anziché 4 come nelle altre edizioni del talent.

Marisol è la prima a qualificarsi, battendo prima Sarah e poi Mida nella prima manche della semifinale. Promosso quindi Dustin, altro ballerino in corsa per il titolo. Poco dopo, Petit stacca il pass per la finale, diventando il primo cantante a qualificarsi per la serata del 18 maggio.

Amici 23, chi è andato in finale: colpo di scena su Sarah

La manche successiva coinvolge Holden, Mida e Sarah che vanno a caccia della promozione: è Holden il quarto finalista, nonché quarto rappresentante della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, e si guadagna la maglia che lo ammette alla puntata di sabato prossimo come secondo cantante.

Per l’ultimo posto disponibile, rimangono in lizza Mida e Sarah, entrambi rappresentanti della squadra guidata da Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. “Non dovete esibirvi di nuovo, avete cantato abbastanza”, dice Maria De Filippi ai due ragazzi nel momento chiave della lunghissima serata di sfide e verdetti. È Mida il quinto finalista.

“Non creo l’attesa ma creo la sorpresa”, dice Maria De Filippi prima di consegnare a Sarah una comunicazione dei giudici, che alla produzione chiedono di ammettere anche la cantante: Sarah Toscano è la sesta finalista, ci sarà anche lei il 18 maggio in gara. Un colpo di scena inaspettato, perché alla fine i finalisti sono stati sei e non cinque come annunciato in apertura da Maria De Filippi. Quindi, alla fine, nessun alunno è stato eliminato.