Amici 23, quando mancano poche ore alla semifinale del talent show condotto da Maria De Filippi esplode nuovamente il gossip sugli allievi. Si parla di un’altra coppia nata a quanto pare all’interno della trasmissione che sforna ogni anno nuove stelle del canto e del ballo. Tra la convivenza in casetta per lunghi mesi e le lezioni spalla a spalla quotidiane, a Cupido non mancano le occasioni per entrare in azione.

Stasera, 12 maggio, va in onda una nuova puntata del serale di Amici. Come sanno i telespettatori, sono sei gli allievi rimasti in gara: quattro cantanti (Holden, Petit, Sarah e Mida) e due ballerini (Marisol e Dustin, entrambi della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi). Sapremo quindi stasera quali saranno i concorrenti che si contenderanno la coppa di Amici 23 alla finale. Sabato scorso invece era stata eliminata Martina Giovanni.

Amici 23, Martina Giovannini confessa il legame speciale con l’altro ex allievo

Martina era data tra i possibili vincitori, per questo la sua eliminazione decretata dalla giuria ha sollevato una vera e propria rivolta del pubblico. La cantante di “Niente come te” ieri è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5. Oltre a parlare della sua esperienza artistica all’interno del talent show, Martina ha confessato che con uno dei suoi compagni è nato una relazione speciale. L’allievo che avrebbe conquistato il cuore di Martina è il ballerino Kumo, eliminato a inizio Serale.

Screenshot

“Kumo l’ho risentito subito ma quasi tutti. Lui è proprio un amico, c’è sempre stato nei momenti di bisogno. Non abbiamo legato dall’inizio ma da gennaio in poi abbiamo legato tantissimo. No, non come fidanzato ma come amico, c’eravamo legati molto a livello caratteriale”, ha detto Martina che subito dopo si è tradita. Silvia Toffanin infatti le ha fatto altre domande per capire meglio che rapporto c’è tra lei e Kumo. Gli occhi di Martina si sono illuminati a quel punto ed è scoppiata a ridere.

Già nei mesi scorsi si era parlato di un rapporto speciale tra cantante e ballerino. Le telecamere in casetta li avevano sorpresi a darsi un bacio in cucina. Si tratterebbe quindi della quarta coppia di Amici 23, dopo Petit e Marisol, Mida e Gaia, Ayle e Lucia. Ma a questo punto non si può escludere che nelle prossime settimane ne escano fuori di altre. Per esempio, ci sono molti fan che sognano la coppia Holden-Sarah. Qualche indizio ci sarebbe, si parla soprattutto sguardi di intesa. Vedremo se ci saranno sviluppi concreti.