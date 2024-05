Serata di emozioni forti ieri, 12 maggio, per la semifinale di Amici 23. Il talent show che ogni tanto sforna le nuove stelle del canto e del ballo ha emesso un verdetto importante, ossia il nome degli allievi che si contenderanno la coppa del vincitore nell’ultima puntata. E ovviamente non sono mancate le sorprese, al traguardo arrivano infatti tutti e sei gli allievi ancora in gara, senza eliminazione: Mida, Petit, Holden, Sarah, Dustin e Marisol. Così ha deciso la giuria.

Al ballottaggio erano finiti in due: Mida e Sarah. Ma Maria De Filippi ha spiazzato tutti ancora una volta. La presentatrice li ha convocati in studio e li ha informato i ragazzi che i tre giudici di gara (Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Malgioglio) avevano ritenuto che entrambi i cantanti avessero le carte in regola per andare la finale. Una puntata quindi che ha visto tutti soddisfatti, anche se non sono mancati momenti di tensione e scontri.

Leggi anche: “È dovuta intervenire Maria”. Amici 23, la De Filippi e Holden spiazzano lo studio di Amici





Amici 23, lite furiosa durante la semifinale tra Anna Pettinelli e Cristiano Malgioglio

Protagonisti ancora ieri sera il giurato-paroliere Malgioglio e la prof Anna Pettinelli.

I telespettatori che seguono con costanza il talent show condotto a Maria De Filippi sanno che tra i due non corre buon sangue. Durante le puntate scorse del Serale li abbiamo visti più volte dare vita ad aspri battibecchi, a volte anche ravvicinati, senza ovviamente mai andare oltre. E anche in semifinale il copione si è ripetuto identico.

In queste settimane, Pettinelli ha più volte accusato Malgioglio di incoerenza. Infatti, chiamato a pronunciare pubblicamente il proprio voto sui ragazzi in gara, spesso lui ha riempito di elogi un concorrente salvo però alla fine dare la propria preferenza a un altro.

A fare le spese di questo comportamento da parte del giudice è stata in molte occasioni Martina Giovannini, l’allieva della squadra di Anna Pettinelli eliminata una settimana fa a cui Malgioglio ha sempre riconosciuto grandi qualità canore, ma poi scartata.

Pettinelli non ha più nessun talento in squadra, ma ieri ha sbottato quando Malgioglio si è ripetuto. “Ma com’è possibile che dai prima fai il complimento a uno e poi scegli l’altro. L’hai fatto con noi anche durante il guanto prof, ma dai, per favore”, ha detto la speaker radiofonica. “Devo dirti che sei vestita benissimo stasera per la prima volta. Senti questo è quello che penso, sono tutti bravissimi! Se sei isterica a me non importa!”, ha risposto lui, ammutolendo la prof. Per la finale si annunciano scintille.