“Succederà in finale”. Amici 21, colpo di scena: la decisione della produzione cambia ogni cosa

Un vero e proprio colpo di scena si sarebbe verificato sui finalisti di ‘Amici 21’. Come ben sapete, nella giornata di sabato 7 maggio andrà in onda il penultimo atto del serale e quindi successivamente ci sarà la finalissima del talent show di Maria De Filippi. E fino a qui non c’è niente di clamoroso, anche perché come ogni settimana sono state svelate alcune anticipazioni essendo questa puntata registrata. Ma ora è uscito fuori un retroscena clamoroso, che sconvolgerebbe tutto il pubblico.

Prima di parlarvi dei finalisti di ‘Amici 21’, nelle scorse ore v’è stata una sorpresa nella scuola. Nunzio ha fatto ritorno come giudice speciale e Maria De Filippi l’ha annunciato in pompa magna. Queste le parole del ragazzo: “Quello che mi sento di dire è continuate così come state facendo, date sempre il massimo in modo tale che non abbiate rimorsi. Perché io, anche se sono uscito, non ho rimorsi perché ho dato il massimo. Quindi state sereni, è tutto un gioco e prendetela sempre come faccio io, con filosofia e sempre col sorriso”.





Finalisti di Amici 21, la voce: “Svelati direttamente nella finalissima”

A sganciare la bomba su ciò che sarebbe successo è stato l’influencer Amedeo Venza attraverso alcune storie Instagram, pubblicate sul suo profilo Instagram. Ovviamente mancano le conferme ufficiali, ma ci sarebbe una sorpresa enorme su quanto concerne i finalisti di ‘Amici 21’. E non ci stiamo riferendo ai nomi degli allievi, infatti alcuni rumor sono già emersi, visto che si parla che sarebbero sicuri del loro approdo nella finalissima Sissi, Michele e Luigi. Ma vediamo cosa è emerso stavolta.

Non è dato sapere invece chi sarebbe stato in grado di diventare uno dei finalisti di ‘Amici 21’ tra Alex, Dario, Albe e Serena. Ora ‘Blasting News’ ha però riportato sul suo sito le dichiarazioni di Amedeo Venza, che ha tirato fuori una notizia incredibile dal sacco: “I nomi dei finalisti potrebbero essere svelati all’inizio della finalissima”. Quindi, il pubblico resterebbe ancora a lungo con la curiosità, visto che sabato 7 maggio potrebbe restare davanti al piccolo schermo fino all’ultimo minuto della puntata e non conoscere i finalisti.

A proposito invece di ex ‘Amici’, è uscito il nuovo singolo di LDA, “Bandana”, e alcuni fan hanno avanzato la proposta di inserire Lulù Selassié all’interno del video musicale. Ricordate? Tra i suoi sogni c’è proprio la musica: “Vorrei continuare nel mondo dello spettacolo e poi, ovviamente, tra un po’… nel futuro… sì, esce il mio brano! Quando uscirà il mio disco? Non posso dire nulla”, aveva detto.

