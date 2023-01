GF Vip 7, chi è il concorrente preferito della casa più spiata d’Italia? Inizio del nuovo anno con il ‘botto’ anche in casa GF Vip, dove si tirano le somme per fare i conti con una finale sempre più vicina. Momentanea uscita di Antonino Spinalbese per motivi di salute e adesso? I telespettatori sono stati chiamati a esprimere la loro preferenza nel sondaggio lanciato da Novella2000.

Nikita Pelizon la preferita al GF Vip 7, a dirlo è il sondaggio di Novella2000. I gieffini sono arrivati alla 15^ settimana di convivenza forzata all’interno della casa del GF Vip 7 e l’appuntamento con il sondaggio non poteva che arrivare puntuale. L’ esito del televoto, che questa volta però non sarà eliminatorio, ormai vicino e nell’attesa ecco le preferenze espresse dai fan del reality show.

Nikita Pelizon la preferita al GF Vip 7: i risultati del sondaggio di Novella2000

Una classifica che al momento sembra premiare senza alcuna ombra di dubbio Nikita, che di recente è stata punzecchiata da Oriana Marzoli e Luca Onestini non senza ricevere il supporto dei fan. I due sembrano volerla portare a una reazione e gli utenti non potevano che sostenere la gieffina facendo notare che i due appaiono sempre più insopportabili, soprattutto perché non fanno che scambiarsi battutine in spagnolo: “Nessun rispetto”, tuonano i fan. (“Costretti a vie legali”. Terremoto al GF Vip 7, spunta il nome di Nikita: “Vi avevamo avvisati”).

Ma ecco i risultati del sondaggio di Novella2000: Nicole Murgia ha ottenuto lo 0% dei voti, come Davide Donadei, Dana Saber, Attilio Romita e Andrea Maestrelli. Sale al 1% di voti Wilma Goich, come Giaele De Donà, Milena Miconi, Luca Onestini ed Edoardo Donnamaria. Poco dopo troviamo Sarah Altobello, con il 2% dei voti come Micol Incorvaia. Segue Patrizia Rossetti, con il 3% dei voti, al pari di Alberto De Pisis.

George Ciupilan raggiunge il 5% dei voti, mentre Oriana Marzoli il 7% dei voti, seguita da Antonella Fiordelisi, con l’8% dei voti ed Edoardo Tavassi, con l’11% dei voti, al pari di Antonino Spinalbese, mentre troviamo al 18% dei voti Daniele Dal Moro. E dulcis in fundo proprio lei, Nikita Pelizon, con il 23% dei voti. Una preferenza che cade ancora sul suo nome e che potrebbe accompagnarla fino alla fine. Ma questo si avrà modo di scoprirlo di puntata in puntata.