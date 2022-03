Nicolò Scalfi è conosciuto da tutti per essere stato un super campione del programma di Gerry Scotti, ‘Caduta Libera’. Come ha ricordato il sito ‘Biccy’, è stato protagonista di ben 88 puntate e ha vinto in totale 760 mila euro, anche se si trattava di gettoni d’oro. Ora è a ‘La Pupa e il Secchione’ e ha affermato: “Tra le due vittorie ho vinto circa 760 mila euro, ma non so dirti la cifra esatta perché è passato tanto tempo. Si trattava di gettoni d’oro e quindi la consegna è stata un po’ particolare”.

Poi Nicolò Scalfi ha anche aggiunto: “La prima volta è arrivato a casa il corriere, tipo pacco di Amazon, con 200 mila euro in gettoni d’oro. Ho “preso visione”, come da prassi, dopo di che potevo scegliere se incassarli materialmente, e farne ciò che volevo, oppure ricevere un bonifico. Ho scelto questa seconda soluzione, anche se la cifra è diminuita per via della tassazione e del tasso di cambio. Dopo circa sei mesi dalla vincita ho avuto il montepremi e ho deciso di andarmene in vacanza a Barcellona con gli amici”.





Ora a parlare di Nicolò Scalfi è stata sua madre Nadia, che mai prima d’ora si era esposta sul figlio. Ha scelto come programma ‘Pomeriggio Cinque’, condotto da Barbara D’Urso, che presenta anche ‘La Pupa e il Secchione’. Da lei sono giunte parole decisamente molto belle nei confronti del concorrente del reality show. La donna ha svelato infatti di aver ricevuto un regalo bellissimo da lui, che oltre a divertirsi con i suoi amici in Spagna, non ha ovviamente dimenticato la sua splendida famiglia.

Dunque, nel corso del suo intervento televisivo nella trasmissione di Canale 5, la mamma di Nicolò Scalfi ha detto davanti a Barbara D’Urso: “Mio figlio Nicolò con il montepremi vinto mi ha regalato una bellissima cucina. Io e suo padre siamo separati da circa due anni, ma siamo in ottimi rapporti. Mio figlio ha scelto di rimanere a vivere col padre nella casa dove è nato e cresciuto, io mi sono trasferita qui”. Un gesto davvero meraviglioso da parte del giovane, che ha reso la mamma felicissima.

Intanto, pare proprio che Nicolò Scalfi sia molto interessato a Vera Miales, come confermato da lei: “Lui è già innamorato, me l’ha già confessato. Da noi due aspettatevi di tutto. Lui è un bel cucciolotto. Se gli piaccio? Io direi proprio di sì visto che mi sta attaccato come una cozza”. E il giovane: “Aspettiamo a dire che sono innamorato, però mi piace come persona”.

