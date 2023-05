Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini dopo la scelta a UeD pensano in grande. “Dal 13 maggio siamo una coppia”, dicono l’ex tronista e l’ex corteggiatore a Leggo, che li ha intervistati, appunto, pochi giorni dopo essere usciti mano nella mano dagli studi Elios di Maria De Filippi. E hanno anche già registrato un’intervista a Silvia Toffanin, come si è scoperto dal profilo social di Verissimo. Nella giornata di domenica 21 maggio i telespettatori di Canale 5 assisteranno alla prima chiacchierata di coppia degli ex protagonisti di UeD.

Silvia Toffanin ha cambiato idea e ha deciso di invitarli in studio nonostante fosse prevista la chiusura anticipata della trasmissione. “Direttamente da UeD, a Verissimo la prima intervista di coppia di Nicole e Carlo. Non mancate domenica alle 16.30 su Canale 5”, si legge sotto al post che annuncia la presenza dei due neo piccioncini. Se il collega di lei, Luca Daffrè, ha già chiuso e anche con parecchie polemiche la storia con Alessandra, loro sembrano innamoratissimi.

Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, è successo subito dopo UeD

Due uscite di scena da UeD completamente opposte, insomma. Per il momento, infatti, Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini hanno tutta l’intenzione di far crescere il loro rapporto. “Usciti dal programma, abbiamo passato la prima notte insieme e poi siamo andati a casa mia a Roma dove abbiamo passato i giorni successivi: una vera e proprio convivenza – ha raccontato lei nell’intervista a Leggo – Questo ci ha fatto capire che eravamo fatti l’una per l’altra”.

“Al momento stiamo facendo avanti e dietro tra Ravenna dove vive lui e Roma, finché Carlo non si trasferirà a Roma per avvicinarsi a me”. Proprio così, al sito la coppia nata a UeD rivela di pensare già alla convivenza, che è praticamente iniziata poche ore dopo la scelta. “Da subito no, ma intanto ci sarà sicuramente il trasferimento, così da poterci vivere sempre di più. Poi penseremo alla casa dove vivere insieme”.

La giornalista chiede se c’è stato un po’ di imbarazzo una volta usciti dallo studio di UeD, a telecamere spente insomma. Ma zero, tutto il contrario: “Non vedevamo l’ora che si spegnessero per restare da soli, non ce ne siamo neanche accorti – dice ancora l’ex tronista – Da quel momento è come se fossi nella realtà, soprattutto perché non c’era più la pressione che sentivamo con le telecamere accese. Ci volevamo a tutti i costi. Nel contesto televisivo è ovvio che vengano fuori solo alcuni lati, dopo poi ci si conosce bene”.