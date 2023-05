“Gli hanno amputato una gamba”. La confessione choc a Verissimo di Filippo Bisciglia. Il famoso conduttore romano che fra poco tornerà a gestire le focose dinamiche di Temptation Island, si è raccontato ai microfoni di Silvia Toffanin. L’uomo ha confessato che purtroppo il padre non è stato affatto bene nell’ultimo periodo. Proprio a quest’ultimo i medici sono stati costretti ad amputargli una gamba. Quando Filippo Bisciglia ha raccontato questa vicenda molto dolorosa, la padrona di casa di Verissimo si è commossa ed è stata molto colpita.

Silvia Toffanin non era stata messa al corrente di questo fatto e ci è rimasta di sasso. La presentatrice sapeva bene che il padre del collega non stesse bene, ma non fino a questo punto. La Toffanin quindi, nel sapere dell’amputazione è rimasta visibilmente spiazzata. Filippo ha raccontato: “A papà hanno tagliato una gamba”. La Toffanin ha quindi risposto:“Oddio, non lo sapevo”.





La confessione choc di Filippo Bisciglia a Verissimo

Poi ha continuato il conduttore di Temptation Island: “Lui è della vecchia generazione, dice sempre ‘si si sto bene e invece…’. Come la vive? Ehh, così… Mia mamma però è fortissima, una roccia. C’è anche nonna a casa di 99 anni con mamma e papà”. Chiuso il capitolo con il papà, Filippo Bisciglia ha iniziato a parlare della sua compagna Pamela Camassa, in queste settimane impegnata a L’Isola dei Famosi.

Il presentatore romano ha detto emozionato: “Lei è bellissima, semplicissima. In 15 anni succede di tutto, ma alla fine sono qui a parlare di lei. Quindi è andato tutto bene”. Com’è arcinoto la coppia non ha figli. E a riguardo la padrona di casa di Verissimo ha chiesto a Filippo se avesse intenzione di cambiare questo status.

L’uomo risponde quindi: “Io papà? Mi chiedo se non sono troppo grande a 45 anni. Un figlio avrei dovuto farlo prima sinceramente, penso sarebbe stato meglio. Però vedremo”. Pamela Camassa questa sera rischia tra l’altro l’eliminazione da L’Isola dei Famosi, che non significa necessariamente tornare a casa. Chi viene eliminato infatti, passa un periodo sull’Isola dei Sant’Elena (sempre in Honduras).

