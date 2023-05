Proposta di matrimonio in diretta tv: è successo a “Da noi a ruota libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini. Ospite della puntata l’attore e musicista Stefano Fresi. L’uomo ha fatto commuovere l’Italia intera durante la puntata di domenica 21 maggio 2023. Ma andiamo con ordine. Il famoso e talentoso attore di Romanzo Criminale, Perfetti Sconosciuti e tantissimi altri lungometraggi di successo, è stato ospite della Fialdini e necessariamente si è parlato d’amore.

Eh sì perché ad un tratto in studio è entrata anche la compagna storica di Stefano Fresi: Cristina Polegri. L’uomo ha raccontato al pubblico che i due si dovevano sposare prima della pandemia di Covid-19. Poi le cose sono scemate per i vari lockdown e il timore della malattia. E ora? Ora Stefano Fresi racconta con ironia: “Ci dovevamo sposare, poi abbiamo rimandato tutto per la pandemia. Ora sto firmando questa cosa, e non va la penna… Non è un caso!”.





Proposta di matrimonio in diretta tv

A quel punto Stefano Fresi decide di ripetere quella proposta fatta 3 anni prima, ma stavolta di fronte a milioni di italiani a testimoniare il momento. È a questo punto che Fresi, imbarazzato ed emozionato, decide di far qualcosa di davvero unico. Il pubblico chiaramente, appena ha capito cosa stava per capitare, è rimasto di sasso e si è sciolto per la parole dell’attore romano. A quel punto l’uomo si è dichiarato apertamente alla sua fidanzata Cristina Polegri.

Come 3 anni prima le ha chiesto la mano e lo ha fatto pronunciando pubblicamente queste parole: “Io sottoscritto Stefano Fresi, con la presente mi impegno solennemente senza possibilità di revoca e riserve, e prendere come mia sposa la qui presente Cristiana Polegri, entro e non oltre la data 25 dicembre 2024”.

Francesca Fialdini, visibilmente emozionata, ha lanciato un grande applauso per la coppia, a questo punto. Cristiana Polegri, una musicista molto nota nel panorama musicale italiano. Riguardo il marito ha raccontato: “Se lui è cambiato? È sempre rimasto così com’era. Stiamo insieme da 18 anni ormai e abbiamo un figlio, Lorenzo…”. Non ci resta che attendere il matrimonio, allora.

