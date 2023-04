Giancarlo Magalli ha fatto un importante annuncio sul tumore, che lo ha colpito pesantemente nel recente passato. Per diverso tempo aveva tenuto nascosto la grave malattia, poi aveva deciso di rompere il silenzio e di informare il suo pubblico di quanto gli era successo. E nelle scorse ore ha accettato di essere ospite di una trasmissione, precisamente Da noi a ruota libera della conduttrice Francesca Fialdini, la quale ha ascoltato attentamente la confessione fatta dal popolare conduttore televisivo.

La rivelazione sulle sue condizioni di salute era stata fatta a Verissimo lo scorso mese di gennaio. Giancarlo Magalli si era reso autore del seguente annuncio sul tumore da Silvia Toffanin: “Questa è la prima volta che mi si rivede in televisione dopo alcuni mesi difficili. È stata una fase delicata e mi piaceva parlarne in modo delicato. Abbiamo proseguito gli accertamenti interrotti con l’infezione ed è venuto fuori che avevo un linfoma nella zona della milza. Come sai è un tumore, ma si può curare”.

Leggi anche: “Ecco che ho avuto”. Giancarlo Magalli choc. Irriconoscibile e dimagrito, l’annuncio in tv sulla malattia





Giancarlo Magalli, annuncio sul tumore da Francesca Fialdini

Ovviamente Giancarlo Magalli ha fatto un excursus anche sulla sua carriera professionale, oltre a fare questo annuncio sul tumore. Per tantissimi anni è entrato nelle case degli italiani attraverso il piccolo schermo, tenendo compagnia a milioni di persone. Poi questa grave patologia lo aveva frenato improvvisamente, infatti addirittura gli erano stati dati due mesi di vita se non fosse riuscito a curarsi in tempo. Infatti, era stato sottoposto anche ad alcuni cicli di chemioterapia per combattere il male.

Nella trasmissione di Francesca Fialdini del 16 aprile Giancarlo Magalli ha rassicurato tutti, annunciando la fine della malattia: “Sono guarito, è fatta. La guarigione ormai è andata, la diamo per certa. Ci è voluto un po’ di tempo ma siamo qui, quindi ora potrei tornare in tv nel ruolo Lazzaro, vediamo”. Una dichiarazione molto divertente, che ha scatenato l’ilarità dei telespettatori. Tutti hanno iniziato ad applaudire il presentatore televisivo, il quale ha sicuramente ripreso ad avere un ottimo umore.

Giancarlo Magalli #Aruotalibera mi fa tenerezza.

.forza Magalli — 𝓖𝓲𝓪𝓷𝓷𝓲 𝓡𝓸𝓫𝓮𝓻𝓽𝓸 (@GianniRoberto1) April 16, 2023

Magalli è associato indubbiamente al programma I fatti vostri, che ha condotto ininterrottamente dal 2009 al 2021. L’anno scorso è invece stato protagonista a Il cantante mascherato in veste di concorrente. Poi il cancro e il superamento della fase più difficile. Cliccando sulla parola video, potete ascoltare le dichiarazioni alla Fialdini, pubblicate da Il Messaggero.