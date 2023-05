Ormai i fan non ci speravano più, invece Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini faranno qualcosa di molto attesa, dopo la scelta a Uomini e Donne andata in onda il 12 maggio scorso su Canale 5. I due, a differenza di Luca Daffrè ed Alessandra che si sono lasciati dopo pochi giorni, proseguono a gonfie vele la loro relazione sentimentale. Infatti, lei e lui stanno pubblicando diverse immagini di coppia che stanno facendo impazzire i loro fan.

E per Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini è in arrivo un altro appuntamento fondamentale, infatti il pubblico potrà conoscerli ancora di più. Sembrava ormai sfumata questa possibilità, ma c’è stato un importante dietrofront e ora sono tutti pronti ad ammirarli. Niente da fare invece per Luca, infatti l’ex Isola dei Famosi non potrà avere la stessa opportunità della ragazza, essendo ormai terminato la brevissima liaison.

Leggi anche: “Eccoli, era ora”. UeD, sorpresa Nicole Santinelli e Carlo Alberto: la decisione dopo la scelta





Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, grande novità per la coppia di UeD

Questa notizia su Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini ha fatto sicuramente tornare il sorriso a tantissima gente, che aveva accolto le precedenti indiscrezioni con una certa delusione. Ma ora che c’è stato questo cambio di programma finalmente i fan della coppia nata a UeD potranno conoscere ogni dettaglio di loro. Infatti, saranno poste delle domande specifiche e capiremo fino in fondo chi sono davvero l’ex tronista e l’ex corteggiatore.

Nella giornata di domenica 21 maggio i telespettatori assisteranno all’intervista di Nicole e Carlo Alberto a Verissimo. Infatti, Silvia Toffanin ha cambiato idea e ha deciso di invitarli in studio nonostante fosse prevista la chiusura anticipata della trasmissione. Questo l’annuncio del programma sui social: “Direttamente da Uomini e Donne, a Verissimo la prima intervista di coppia di Nicole e Carlo. Non mancate domenica alle 16.30 su Canale 5”.

Subito entusiasmo degli utenti, una volta letta la notizia: “Belli e veri, alla faccia di chi li criticava”, “Sono felice per loro”, “Siete bellissimi, quanti rosiconi che vedo”, “Bellissimi, non vedo l’ora di poterli vedere a Verissimo”.