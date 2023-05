Uomini e Donne è appena finito che ecco una segnalazione pesante su Roberta Di Padua: il pubblico chiede provvedimenti a Maria De Filippi. ‘Non deve tornare’ è il tamtam che in queste ore si sta scatenando sui social. Per Roberta è stata una stagione tormentata, dopo la scelta a sorpresa di Nicole Santinelli contro di lei erano fioccate accuse. “E fu così che il programma si è concluso con l’arringa finale di Roberta e Gianni in cui la prima dice: “l’ho sempre detto che è una persona che non si lascia leggere.” L’altro: “sei la dimostrazione che l’apparenza talvolta inganna”.

>“C’è una grande notizia su di loro”. Nicole e Carlo Alberto, succede dopo la scelta a UeD

“E così sono cadute tutte le accuse di falsa, fredda, moscia e gatta morta. Chissà a settembre quale sarà il loro prossimo bersaglio”. Su Roberta, come detto, le critiche non sono finite qui. Si dice che Roberta Di Padua e Andrea Foriglio avrebbero avviato una frequentazione lontano dalle telecamere. Deianira Marzano ha avallato questa tesi raccontando che i due si sarebbero sentiti e visti più volte.





Uomini e Donne, segnalazione su Roberta Di Padua e Andrea

Per questo il pubblico ha chiesto a Maria di non farla tornare in studio. Roberta non ha commentato, Andrea, da parte sua, ha rilasciato un’intervista a Fanpage in cui chiarisce il punto. Chiede il giornalista: “Sta circolando una tua dichiarazione su Roberta Di Padua, quel tuo “mai dire mai” riguardo un ipotetico caffè insieme a lei. Davvero ci usciresti?”. E la sua risposta.

“L’intervista che ho fatto è stata manipolata. Mi hanno chiesto se uscirei per un caffè con lei, ho risposto che ora sto metabolizzando il mio percorso, che non ci sto con la testa, che non sono sereno per uscire con altre persone. Ma nella vita credo al “mai dire mai”, così ho risposto. Mi riferivo solo alla mia filosofia di vita, non ho mai affermato che uscirei con lei”. Una versione che non convince tutti.

Anche su Andrea il pubblico di Uomini e Donne era stato netto: “Andrea troppo altezzoso. Si crede superiore, lo ha detto anche lui stesso. Si capisce che nella coppia lui comanda e lei non deve comportarsi diversamente da come lui vuole altrimenti ne subisce le conseguenze come diceva in puntata. Quindi sarebbe una vita sulle spine per lei e facilmente lei verrebbe messa sempre in discussione su ciò che dice, ciò che fa e ciò che è oltretutto lui ha ammesso di essere stato freddo ma di non aver nessun pentimento sul suo percorso che ha fatto”.