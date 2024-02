“Chiederò a John Travolta di fare una cosa che se accetta la sua carriera potrebbe finire in Italia”, così Fiorello aveva annunciato il suo programma per l’ospite d’onore della seconda puntata di Sanremo 2024. E alla fine la star americana, dopo aver fatto ad Amadeus un tutorial dei suoi balli cinematografici più iconici, ha raggiunto Fiorello davanti al suo Aristonello e si è esibito nel Qua qua qua.

“Listen to me, John. Tu hai ballato tutto ma noi faremo una cosa speciale: in Italia c’è l’inno nazionale e poi questo ballo, la Qua Qua Dance”, ha detto Fiorello mostrando a Travolta le mosse del balletto dei paperi a cui mescola un giro di tarantella. Il finale è per una coreografia a tre sulle note del ‘Ballo del Qua Qua‘.

“Assurdo, un costo folle”. Emma Marrone, sul palco di Sanremo 2024 con un oggetto da 66mila euro





John Travolta non firma la liberatoria per il Ballo del qua qua

“Quest’uomo che ha fatto tutto nella sua vita, avrà la fine della sua carriera qui stasera”, ha detto lo showman siciliano mentre Travolta (che riceve la traduzione nell’auricolare) ride. Un siparietto che ha scatenato l’ironia dei social, come meme e gif diventate virali come “La faccia di Travolta che pensa ‘pensa al cachet'”, “Vi prego John, spero abbia preso una barca di soldi per questo schifo”. Anche la pagina dedicata al trio Aldo, Giovanni e Giacomo ha realizzato un video del balletto con gli intermezzi delle scene in cui gli attori pronunciano frasi come ”ma che c’è questa cag***” e frasi del genere.

Secondo quanto riporta Adnkronos, il cachet per John Travolta ammonterebbe a duecentomila. Il siparietto è durato poco più di una quarto d’ora. E il cachet pagato dalla Rai sarebbe appunto di circa 200.000 euro. “La cifra, secondo fonti consultate dall’Adnkronos, non comprende le spese di trasferta che sarebbero state affrontate in concorso, in quanto l’attore ha raggiunto Nizza con il suo aereo privato ed era in zona per un impegno con uno sponsor”, si legge.

John Travolta non ha dato la liberatoria per ritrasmettere il ballo del qua qua #Sanremo2024 pic.twitter.com/iogGtfo3IL — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 8, 2024

In queste ore, forse a seguito dell’ondata di critiche, durante Storie Italiane, Eleonora Daniele ha annunciato che l’attore ha deciso di non firmare la liberatoria per l’utilizzo di quelle immagini e quindi di non poter mandare in onda il ‘Ballo del qua qua’ del trio formato da Travolta, Fiorello e il conduttore del Festival di Sanremo Amadeus.